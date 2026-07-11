突破「上升楔形」警示性強　中海外案例看出威力｜聶振邦

承上回，續談「上升楔形」，而「楔形」只有兩種，同是由兩輔助線（頂線、底線）構成，兩線方向相同，要麼是左至右從上而下；要麼是左至右從下而上，「上升楔形」見於後者。



至於兩線的差別，在於與水平產生的角度，當兩線是從上而下，頂線角度大於底線的；當兩線是從下而上，則是相反，底線角度較大。兩種情況同見兩線漸見收聚，意味著現時走勢不會維持太久，皆因股指或個股擺動幅度正在收窄，缺乏動力保持現時走勢。就著「上升楔形」而言，整固期內股指或個股見反覆向上。

實例解說繪輔助線

不過由於前行動力不足，在波幅收窄的同時，股指或個股逐漸靠近底線，代表買方動力漸失，隨時遇上賣方發力反攻。故此若見股指或個股相對成交金額或成交量急增，顯然是賣方發力使然，一舉壓破「上升楔形」底線的支持位，便逆轉現時薄弱升勢，轉為急跌。可以參考中國海外發展（0688）的案例，自2024年4月18日起出現升勢，至4月25和26日同見長燭身的陽燭，證明有力續升；不過自4月29日起升幅漸見收窄，升勢大概維持至5月下旬。從4月26日開於12.92元（亦是全日低位），可以劃出一條左至右從下而上的輔助線（底線）。

「楔形」只有兩種，同是由兩輔助線（頂線、底線）構成，兩線方向相同，要麼是左至右從上而下；要麼是左至右從下而上。（jakub-zerdzicki@unsplash）

量度跌幅如何入手

此線也會觸及2024年5月9日低位14.42元，相比12.92元，形成一底高於前一底的勢態。再看另一輔助線（頂線），參考5月3、17和20日分別高見15.72、16.58和16.66元，一頂高於前一頂，能劃出的輔助線也是左至右從下而上；但相對底線，頂線與水平形成的角度較小，產生收聚情況，確認「上升楔形」經已形成。

接著要計「量度跌幅」，必須先找出「上升楔形」的開端，亦為底線的開端，參考4月26日低見12.92元，會以12.90元作為開端參考，再向上延伸劃出觸及頂線的垂直線，處於15.30元。

價跌量增確立跌勢

因此，「量度跌幅」就是2.40元（15.30-12.90），而隨著股價上移時波幅收窄，於2024年5月22日低見15.88元，當時「上升楔形」的底線處於15.90元，意味著那時已向下突破「上升楔形」這整固區。翌日股價下跌，收報16.02元，連收市位亦已跌出底線，5月24日股價再跌，成交量約3,169萬股，較5月22日約2,937萬股為多，形成「價跌量增」，正式確認整固期結束，預期股價繼續下移。

若以上述的15.90元，減去「量度跌幅」2.40元，目標價為13.50元，相對5月24日收報15.64元，下行空間接近13.70%，超過一成不算小。

要計「量度跌幅」，必須先找出「上升楔形」的開端，亦為底線的開端。（示意圖，Pexels＠Arturoae）

更何況股價跌勢既已確立，13.50元的目標價或許只是跌浪中的一個「中途站」（checkpoint）而已，所以趁15.64元較15.90元僅低1.64%，要把握離場時機。果然，當股價於2024年6月27日低見13.32元，低於13.50元，約一個月達標後，跌勢未有停止，截至9月11日又過了接近兩個半月，股價收報11.10元，較13.32元累跌16.67%，至於從15.64元計起，不經不覺便累跌近三成，當時卻未能肯定股價會在11.00元水平便喘定，並要留心9月16日是股息除淨日，不排除之後又會迎來進一步沽壓，事後反映絕不能輕看「上升楔形」結束時的避險離場警示。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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