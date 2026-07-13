長和橋樑角色愈加重要　和記港口受內地企業認可｜彭偉新

踏入下半年，長和 (0001) 上周五股價異動，升幅曾超過8%，收市更是最好表現藍籌股。談到集團發展，只要細心梳理近期幾次的業務，尤其是最新上周的一項公佈，答案其實相當清晰。最重要的一點，是長和正在加強作為連接中國與全球市場橋樑、助內地企業出海的重要角色。長和旗下和記港口早於90年代初已進軍海外市場發展港口業務，在全球港口網絡具有豐富國際營運經驗。



近日，有三個值得投資者留意的動作。

第一，與深圳港集團在深圳共同主辦「2026深圳港國際供應鏈高質量發展大會」，並聯同鹽田國際、洛杉磯港、長灘港及相關政府部門啟動綠色航運走廊。

第二，與內地家電龍頭美的集團簽署諒解備忘錄，圍繞全球物流協同、旺季優先通道及多式聯運等展開深化合作。

第三，與智能終端企業TCL實業簽署備忘錄，聚焦減碳、綠色港口建設及數字化轉型。上述三項合作是分別對接政策平台、製造龍頭與科技企業，形成清晰戰略布局。



投資者要理解今次和記港口與美的、TCL簽署諒解備忘錄，深受內地企業的高度認可與青睞，以及在深圳主辦國際供應鏈大會的意義。

長和正在加強作為連接中國與全球市場橋樑、助內地企業出海的重要角色。（長江實業官網）

和記港口的全球網絡是真正的戰略資產

和記港口目前於24個國家營運53個港口，2025年貨櫃吞吐量達9,010萬標準箱；而現時，和記港口於9個APEC成員經濟體營運22個港口，2025年總吞吐量達6,340萬個標準箱，換言之，反映APEC成員經濟體的強大吞吐能力。這不是一般意義上的港口業務，而是一個橫跨亞、美、歐、中東及非洲的全球物流節點網絡。更重要的是，在APEC框架下，和記港口本身已經成為連接多個成員經濟體的重要實體平台。今次在深圳主辦「2026深圳港國際供應鏈高質量發展大會」，並啟動綠色航運走廊，某程度上就是把這張全球網絡，正式放入國家級經濟議程之中。長和既有港口，又有一張全球供應鏈地圖。

和記港口目前於24個國家營運53個港口，2025年貨櫃吞吐量達9,010萬標準箱。（長江實業官網）

深圳+APEC的政策背書

2026年APEC會議將於11月在深圳舉辦。在這個時間點，和記港口與深圳港集團率先主辦高質量供應鏈發展大會，並由六方共同啟動綠色航運走廊。而APEC會議並不是普通商業活動，而是一個國家級平台。在如此高規格的場合中，長和旗下和記港口站在核心位置，說明其角色已被重新確認：它不是單純的海外港口商，而是中國企業走向全球的重要橋樑。

內地龍頭企業的選擇 是最直接的市場投票

今次合作的核心意義，不在於文件本身，而在於合作對象的身份。美的集團作為中國製造業龍頭，正加速全球產能布局，並訂下未來數年達百萬級以上集裝箱運輸規模的目標。當其海外產能分布於東南亞、墨西哥、埃及等地時，所需要的是一個跨區域、可協同、標準一致的全球物流網絡。和記港口遍佈多洲的節點布局，正好提供這種結構性支持。

美的集團作為中國製造業龍頭，正加速全球產能布局。（美的官網）

同時，TCL實業與和記港口在減碳、綠色港口及數字化升級方向上展開合作，涉及智慧物流與新能源應用。這不只是運輸安排，而是營運標準與技術層面的對接。當中國製造與科技龍頭，在全球化進程中主動選擇與同一個平台深化合作，這本身已是一種明確訊號，而長和的全球基礎設施能力，仍然是中國企業出海過程中值得信賴的核心支撐。

橋樑角色的再次確認

投資者只要把這些串聯起來，其經營哲學以至投資邏輯便十分清晰。

第一，長和擁有橫跨多國的港口與物流節點網絡；

第二，合作發生在APEC與國家級經濟框架之內；

第三，內地製造與科技龍頭選擇與其建立深度綁定。而全球網絡、龍頭企業、國家平台——三者交匯於同一時間點。這並非偶然，而是角色的再次確認。



多年來，長和在其營運所在地都積極參與產業結構轉型，和企業全球化的重要時刻，包括當中國企業全面出海，需要一個成熟、穩定且國際化的基礎設施平台時，長和憑藉早已佈局完成的全球網絡，自然成為連接中國內地與世界的橋樑，助內地企業出海，連接到全球舞台。此外，集團旗下經營約17,000家店舖、業務遍及全球31個市場的零售旗艦屈臣氏集團，其作為全球最大的國際保健美容零售商，亦透過其廣泛的銷售網絡，成爲內地產品出海之跳板，異曲同工，相得益彰。

長和經營的屈臣氏集團作為全球最大的國際保健美容零售商，亦透過其廣泛的銷售網絡，成爲內地產品出海之跳板。（屈臣氏官網）

現時市場上共有8位分析師對長和進行研究，目標價介乎65港元至102港元，中位數約82港元。以上周五收市價計算，仍有約14%的潛在上升空間。市場預期長和2026年全年每股盈利可達6.6港元，按年增長約13.4%，2027年進一步升至6.82港元，以現價計算預測市盈率約為9至10倍水平。

若從資產角度觀察，公司現時相對每股資產值仍存在超過五成折讓。當企業角色正在被重新確認，而盈利亦維持穩定增長，估值卻仍處於偏低區間，這種落差本身便構成值得思考的空間。換句話說，市場對長和的定價，或仍停留在過去的敘事；但其實際布局，已經指向另一個更長期的結構性位置。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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