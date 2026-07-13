韓股大時代｜SK海力士ADR承跌勢　盤初瀉近9%　兩大負面因素夾擊

作為美國股市歷來集資額最高的外國企業，SK海力士ADR上市第二日股價已走樣。受到今日（13日）在韓國掛牌的股價大瀉逾15%拖累，SK海力士ADR美股初段跌近9%，最新報154.365美元。同業美光亦瀉逾5%。



該公司上周五以每份149美元發行1.779億份美國存託股份﹙ADS﹚，發行募資265億美元。首天上市股價急升13%，報168.01美元。

觸發SK海力士今天股價下挫，其中一個原因是韓國券商韓國投資證券（KIS）最新發表的報告，指出SK海力士二季度營業利潤將達到60.4萬億韓圜，比市場一致預估的65萬億韓圜低8%。但該機構強調這僅是因長期供應協議（LTA）計入後對盈利預測的正常調整，並不代表行業增速放緩。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

稱HBM產品佔比高致ASP不及對手

研究員Chae Min-sook指出，利潤不及預期的核心原因在於：SK海力士的高帶寬內存（HBM）收入佔比高於競爭對手，導致其平均售價（ASP）漲幅低於行業平均水平。不過她認為，這一局面將從Q3起得到改善——隨着HBM4進入全面量產，ASP增速將回升至市場均值。她估計，第二季度DRAM和NAND閃存的平均售價分別較上一季度上漲了約30%和50%。

Chae還將今明兩年的營業利潤預測較此前分別下調了9%和11%，但強調這反映的是計入存儲器製造商長期供應協議後的價格假設正常化，而非盈利能力惡化。她維持目標股價380萬韓圜和「買入」投資評級不變。

韓監管機構致力去市場槓桿

另外，有見散戶瘋炒槓桿ETF，韓國監管機構屢出招謀「去槓桿」，也成為SK海力士深度回調原因之一。

據韓國金融監督院的聲明，其負責人呼籲該國資產管理公司對ETF產品承擔更大的責任。院長李燦鎮今日會見了20家資產管理公司的首席執行官和韓國金融投資協會的負責人，他表示，隨著ETF市場快速擴張，資產管理公司的責任也日益加重。

李燦鎮呼籲這些公司在宣傳此類產品時確保投資資訊的準確性，並提醒資產管理公司要更加密切地關注其產品與LP公司之間的跟蹤誤差和差異。

此外據市場消息，市場對相關產品面臨更嚴格限制的預期持續升溫。韓國金融監管當局正對單一股票槓桿ETF展開全面整治。監管層已要求資產管理公司提交抑制市場波動的補救方案，由財政經濟部、金融委員會、韓國銀行及金融監督院組成的「F4」高層協調機制也已介入，將就相關對策作出正式決定。

密切關注個股槓桿ETF產品

另有媒體援引韓國金融投資業界消息稱，韓國金融當局已向各資產管理公司發出要求，請其就單一股票槓桿ETF可能引發的市場波動提出具體改善建議，當局將在匯總業界意見後，正式啟動波動性抑制方案的制定工作。青瓦台政策室長在新聞發佈會上表示，F4會議正在密切關注單一股票槓桿ETF對市場的影響，「若有必要採取補救措施，將在F4市場狀況檢查會議上作出決定」。