財經視野｜晶片股幾乎盡墨　SK海力士瀉15%　AI敘事已近尾聲？

A股4,683隻個股下跌，當中存儲晶片行業有多隻股份跌停，香農芯創（深圳﹕300475）便是其中之一。



兆易創新（上海﹕603986）今天低開低走，午後跌停，成交額超377億元（人民幣‧下同），居A股第二。在過去9日，兆易創新累計跌幅逾32%；兆易創新H股（3986）跌幅近9日跌近50%。

同樣是晶片，同樣受益於算力浪潮，股價表現卻完全不同。

沐曦股份（上海﹕688802）逆勢大漲，今日盤中漲超13%，最高摸到1,033元，再次刷新上市以來的歷史新高，總市值一度突破4,100億元。

近5個交易日，沐曦股份股價累計上漲32%，較發行價累計漲幅830%。

這一現象也被市場視為資金開始出現明顯分化。

韓股今日失守7000點。（Getty Images）

突發大跳水！韓國股市今日再次跌到熔斷。

韓國KOSPI指數暴跌8.95%，觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘，這已經是韓國交易所今年第七次啟動熔斷機制。

年初至今，韓國股市已觸發暫停程序化交易約30次，超過2008年金融危機時的26次。同時，觸發全市場熔斷機制高達7次，光是這一輪熔斷次數，就已經超過2000年推出至今全部12次總次數的一半。

早盤，韓國交易所暫停程序化交易和啟動熔斷機制，依然沒能擋住拋售潮。

一句不及預期，直接擊穿股價。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

韓國科技股成為重災區。SK海力士股票收盤暴跌15.37%，創紀錄最大跌幅，較歷史高點回落近40%。三星電子跌逾10%，自今年6月19日高點回落超32%。

這一跌，多少有些出乎市場意料。

就在上周五，SK海力士剛剛登陸美國市場，上市首日大漲12.76%，總市值達1.22萬億美元，一舉超過美國存儲龍頭美光科技。

這次IPO募資規模高達265億美元，創下美國歷史第二大股票發行紀錄，僅次於SpaceX的750億美元融資，超過阿里巴巴2014年的218億美元發行規模。

海力士ADR首日大漲也被不少機構視為搶籌行情，海力士ADR較韓國正股一度溢價15%。不少投資者原本都在等韓股補漲，結果等來的卻是一場大跌。

對於今天的深度調整，市場給出了不少解釋。

一方面，海力士ADR首日上漲過快，套利資金開始兑現收益，美股的上漲已經提前透支了韓股預期。

另一方面，機構的一份最新預測，也讓市場情緒迅速降温，一句不及預期擊穿了股價。

7月13日，韓國本地券商KIS發布SK海力士第二季度業績預測報告。預計SK海力士Q2營收80.9萬億韓圜，按月上漲54%，按年大漲264%；營業利潤為60.4萬億韓圜，按月增長61%，按年增長556%。

營業利潤為60.4萬億韓圜，按年增長556%，在任何行業都是極為強勁的增長。

數字看起來亮眼，但問題在於：市場共識預期為65萬億韓圜，KIS的預測低於共識約8%。

這一偏差，直接引爆了市場。KIS預計，SK海力士第二季度營業利潤可能不及預期（比市場預期低8%），原因是HBM收入佔比越來越高，限制了平均售價進一步提升的空間。

韓國海力士 SK Hynix 半導體 Employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo/File Photo

情緒出現裂縫。市場擔心的不是業績不好，而是業績沒有預期那麼好。對於已經漲幅巨大的AI龍頭來說，一點變化就足以引發資金重新定價。

此外，據報道，韓國「借錢炒股」或剎車，五大商行額度已耗85%，槓桿資金入市的熱潮面臨強制降温。

資金內部也開始出現裂痕，全球頂級機構的分歧不斷加大。

高盛料AI引發新通脹

高盛拋出了一份頗具爭議的報告。該報告認為，AI可能正在製造新的通脹，美國可能會遭受最嚴重的通脹衝擊，原因主要來自三個方面：

第一，存儲。AI服務器需求持續爆發，帶動內存晶片價格快速上漲。根據Pangoly統計，上周8GB DDR5內存模塊平均售價已經升至約148美元，而去年同期只有35美元左右，一年時間上漲了三倍多。

高盛預計，到今年年底，美國軟件及配件價格按年漲幅可能達到30%，AI帶來的成本壓力，將推動美國核心PCE通脹率增加。

第二，軟件。越來越多軟件公司，開始將AI功能與原有產品打包銷售，微軟在將Copilot整合進Microsoft 365之後，已經提高了產品售價。

第三，電力。數據中心持續擴建，電力需求不斷增長。美國勞工統計局數據顯示，今年5月美國城市平均電價已經較2022年上漲約27%。

高盛預計，到2030年底，數據中心耗電量將佔美國總電力需求的11%，高於目前的6%。也就是說，在AI提升生產效率之前，它可能先推高成本。

值得注意的是，美聯儲也開始關注AI通脹這一問題，甚至表明可能被迫加息。

2025年11月14日，美國華盛頓，聯儲局辦公大樓仍在進行裝修。（Reuters）

最新公布的6月會議紀要顯示，AI投資已經與中東局勢、關稅並列，被視為未來推升通脹的重要因素之一。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯也表示，目前最值得關注的是AI帶來的新增需求，如果這股需求持續下去，美聯儲可能被迫加息。

另一邊，唱空AI的聲音也開始增加。

知名資產管理公司創始人Jeremy Grantham表示，他計劃賣出科技股。在他看來，AI就像鐵路、網路、電力一樣，理所應當的改變了世界，但每一次技術革命初期都會出現過度投資。

這位傳奇投資者表示，最終AI會逐漸成為一種基礎設施，真正賺錢的，未必是今天估值最高的公司，而是圍繞AI提供服務、建立商業模式的企業。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

不過，韓國央行則罕見公開駁斥看空AI的觀點。

韓國央行最新發布的報告認為，目前全球半導體市場依然處於供不應求狀態，由AI驅動的新一輪超級周期並沒有結束。

韓國央行認為，與過去幾輪晶片周期相比，這一輪最大的不同，在於HBM等高端存儲產品擴產速度遠慢於需求增長，AI基礎設施建設仍在持續推進，因此半導體景氣度有望維持更長時間。