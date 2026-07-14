韓股大時代｜120萬「螞蟻投資者」遭追孖展　3成賬戶清零或倒輸

據內地傳媒《一財》報道，全球晶片股迎來黑色星期一。當天亞洲交易時段，中東地緣緊張升溫壓制風險偏好，SK海力士在韓交所大跌超15%，創下18年來最大單日跌幅；韓國基準股指KOSPI單日暴跌逾9%，自6月22日歷史高點累計回撤25%。



韓國金融監督院資料顯示，韓國全市場單日強制平倉總額3,442億韓圜，為年內最大規模信用盤踩踏。散戶持倉佔槓桿盤92%，被稱作「螞蟻投資者」，短期全倉押注存儲晶片，承受波動能力極弱。

資料顯示，韓國散戶投資者短期全倉押注存儲晶片，承受波動能力極弱。（Getty Images）

散戶押注晶片股

截至周一（13日），韓國全市場累計超過‌120萬‌槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線。其中約‌32萬至36萬‌帳戶已被券商全額強制平倉，導致本金清零，部分帳戶甚至倒欠券商負債。

機構認為，韓國槓桿空頭Gamma效應短期無法消除，萬億級槓桿拋壓仍未完全出清，震盪風險尚未解除。不過本輪下跌並非行業基本面反轉，而是高位擁擠槓桿倉位元遭遇宏觀衝擊後的集中去槓桿行情

華泰證券﹕韓股走勢仍取決於產業基本面

至於華泰證券最新發表的研究報告指出，韓股從高點回撤20%以上，並非基本面因素導致，6月19日高點至7月10日，KOSPI 2026E和2027E FactSet一致預期EPS分別上修3.15%和6.05%；更大的壓力來自高集中度、高槓桿造成的高波動，當全球美元流動性邊際收緊、韓國監管對槓桿交易態度趨嚴，即便是小幅調整也容易被結構性放大。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟在韓國首爾三星電子辦公大樓前飄揚。（Reuters）

報告又指出，往後看，產品贖回壓力和監管「靴子落地」是下一步需要關注的風險點。中長期看，韓股走勢仍取決於產業基本面。