韓股大時代｜韓央行冀釋疑慮？　發報告稱半導體市場仍屬供求不應

韓國央行周一（１3日）發佈報告稱，全球半導體市場仍供不應求，預計當前由人工智慧驅動的超級週期還將持續一段時間，試圖打消投資者對晶片周期已見頂的擔憂。



韓國央行在提交給國會議員的一份報告中表示：「儘管AI基礎設施相關投資大幅推高了半導體需求，但產能擴張進度一直較為緩慢」。報道並補充稱，半導體行業周期尚未出現放緩跡象。

韓央行指晶片周期與以往不相同

韓國央行指出，本輪晶片周期與以往不同，其核心驅動力是各大企業競相加大投資，各方預判人工智慧普及將給產業生態帶來根本性變革。

2026年6月8日，韓國首爾，在一家銀行的交易室裏，一名貨幣交易員在電子屏幕前工作，身後屏幕顯示美元兌韓圜匯率以及韓國綜合股價指數（KOSPI）最新報價。（Reuters）

韓國央行表示：「當前市場以高頻寬記憶體（HBM）等定制化晶片產品為主，產能擴張的約束條件比以往更多。全球半導體市場的增長擴張態勢預計還將維持相當長一段時間。」

另一方面，據《韓聯社》引述消息指，三星電子已將龍仁半導體工廠首條生產線的投產時間，由早前預期的2030至2031年，提前至2029年。有關調整與韓國政府加速推動龍仁國家產業園區建設的政策方向一致。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

報道指，若首座晶圓廠如期於2029年投產，不僅有助三星電子加快產能擴張，更快速回應AI芯片需求，也將加速當地本土半導體材料、零部件及設備產業生態的形成。

三星早前宣布對龍仁及平澤投資2030萬億韓圜

市場估算，最先進半導體工廠的建設周期一般約兩年。據此推算，三星電子要實現2029年投產目標，園區建設工程最遲需於今年下半年啓動。

三星電子早前宣布，將在平澤、龍仁半導體集群等地合計投資2030萬億韓圜。