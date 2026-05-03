積金易｜所有受託人計劃已加入平台　劉麥嘉軒：未來收費料再下降

積金局表示，「積金易」平台已完成歷時近兩年的上台工作，所有強積金計劃都已加入平台。主席劉麥嘉軒指，樂見「積金易」使用率持續上升，規模效益越加顯著，相信減費步伐會有所加快，未來收費可由現時的0.29%，再進一步下降到0.2%至0.25%，有信心在10年內節省500億行政開支。



積金局主席劉麥嘉軒。

自「積金易」前年投入運作後，強積金行政費已由過往平均0.58%下調至「積金易」收費的0.37%。由今年4月1日起，「積金易」收費已進一步下調至0.29%。（積金局網頁）

積金局主席劉麥嘉軒今日（3日）發表網誌，表示「積金易」平台歷時近兩年的上台工作正式完成，成功將12個受託人的強積金計劃行政系統整合，一站式處理涉及約500萬名計劃成員、30萬名僱主、1,100萬個帳戶，以及逾15,000億元退休儲蓄的強積金計劃行政工作，形容是自強積金制度實施以來影響最深遠的改革，亦是全球私營退休金系統當中首個成功例子。

她又指，自「積金易」前年投入運作後，強積金行政費已由過往平均0.58%下調至「積金易」收費的0.37%。由今年4月1日起，「積金易」收費已進一步下調至0.29%。她相信，隨著越來越多用戶使用「積金易」，收費未來可以再下降至0.20%至0.25%，有信心在不足10年就可以節省$500億行政開支，將直接惠及所有強積金計劃成員，長遠為他們的退休儲蓄帶來更可觀的回報。

另外，為了提升三個「積金易」服務中心的處理能力和加快處理時間，服務中心將由5月中開始延長周六的服務時間，並新增周日服務時段，另外會增加預約名額，滿足服務需求。「積金易」團隊於上星期開始在不同港鐵站設立「積金易」註冊及查詢站，即場為打工仔女註冊及解答查詢。