財爺現身嘉年華與民同樂 「積金易」全面運作 開創數碼管理新里程

「積金易」於四月底成功覆蓋所有強積金計劃，積金易平台公司剛於鑽石山一個大型商場舉辦一連兩日的「積金e世代嘉年華」，配合大會口號「未來 就在你掌心」，推廣強積金計劃成員註冊及使用「積金易」，兩日活動共吸引2,000多名市民參加。



財政司司長陳茂波，聯同積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒、積金局行政總監鄭恩賜與市民互動， COLLAR成員邱彥筒（Marf）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、吳浩康及組合ROVER等藝人亦現身嘉年華，現場氣氛熱烈。適逢強積金制度25周年，活動現場設有電子展板，與市民回顧25年來強積金的發展。

陳茂波表示，經過多年準備和悉心部署，由12個受託人管理的24個強積金計劃，逾1,000萬個強積金帳戶都已全部加入「積金易」，市民現在可透過平台便捷地管理強積金。

劉麥嘉軒呼籲打工仔女盡快登記「積金易」，透過平台一眼看清所有強積金帳戶，同時享受行政費下降的好處，攜手進入「積金e世代」。劉太又提到，今次嘉年華選址寵物友善商場，適合一家大細參與，劉太亦帶同愛犬「總動員」到場支持；嘉年華會第二日更適逢母親節，大會特意向在場派發康乃馨，增添節日氣氛。

劉麥嘉軒主席親自落場玩遊戲，獲陳茂波司長及鄭恩賜行政總監打氣支持。

財政司司長陳茂波、積金局及積金易公司主席劉麥嘉軒、行政總監鄭恩賜與積金局管理層人員、董事會成員及各大強積金受託人公司代表等，在台上大合照。

「積金e世代嘉年華」活動現場設有「電子馬賽克牆」、互動遊戲攤位、「積金易」註冊站及受託人資訊攤位等。

全城自拍拼出巨型插畫

講到現場最搶眼的環節，一定是「電子馬賽克牆」。入場朋友拍照上載後，便會拼砌成大型插畫，打卡之餘還可以成為藝術品的一部分。陳茂波及劉麥嘉軒在台上主持啟動禮的合照亦成為插畫的其中一塊拼圖，為活動增添儀式感。

Marf Stanley輪流接招 粉絲尖叫聲無停過

一連兩日的明星陣容亦相當鼎盛。首日由Marf及Stanley驚喜登場，與觀眾組隊玩「智醒過三關」，考考大家對「積金易」的認識。第二日則由吳浩康及ROVER接棒，與現場觀眾交流不同年齡層對退休規劃的看法，年輕人找到共鳴，準備退休的市民一樣聽得投入。

Marf與Stanley同觀眾組隊玩「智醒過三關」，粉絲舉定電話影相之餘仲要幫手諗答案，場面搞笑。

遊戲攤位同樣熱鬧。單車賽不只鬥快，還要答對「積金易」相關問題才可衝線，絕對是體力與智慧的雙重考驗；迷宮挑戰則要一邊找出路，一邊記熟註冊「積金易」的必備文件，挑戰玩家腦力和反應。

吳浩康與ROVER即場同現場觀眾傾退休部署。

吳浩康獻唱多首手本名曲，在場觀眾聽得十分投入。

種子紙有玄機 淋水開花比喻長線投資

大會提供的紀念品亦別出心裁。本地插畫師Messy Desk以繽紛筆觸結合香港街頭元素與「積金易」圖案，製成環保袋，風格搶眼易認，深受市民歡迎。而最特別的種子紙更是整個活動的隱藏「彩蛋」：淋水數天就會發芽開花，與管理強積金一樣，給予耐性，未來自然有收穫。

本地插畫師Messy Desk以繽紛筆觸將香港街頭元素與積金易圖案結合，製成環保袋，大受現場觀眾歡迎。

種子紙悉心裁培便會發芽開花，與管理強積金一樣，給予耐性，未來自然有收穫。

「積金易」註冊站 助市民即場開戶

「積金易」註冊站是場內另一人氣熱點，由「積金易」外展隊協助市民即場開設帳戶，甚受市民歡迎。

場內特設「積金易」註冊站，並由外展隊協助開戶及解答問題，不少市民玩遊戲之餘亦順道註冊。

(資料及相片由客戶提供)