積金易｜截至2月底共接1.1萬宗投訴僱員僱主各半　76%投訴已處理

積金易平台自2024年6月推出以來，持續收到大量投訴，財經事務及庫務局局長許正宇今（25日）以書面回覆立法會議員提間指，截至今年2月底，積金易平台一共接獲11,513宗投訴，當中5,613宗來自僱員，包括2,053宗與提取強積金累算權益有關、1,570宗因作出強積金供款。至於5,900宗涉及僱主的投訴中，有3,295宗與作出強積金供款相關。局方指，積金易平台已處理超過76%的個案，即約8,800宗，平均處理時間約為18個工作天。



財經事務及庫務局局長許正宇今（25日）以書面回覆議員提間指，截至今年2月底，積金易平台一共接獲約11,500宗投訴。（資料圖片/鄭子峰攝）

積金局指，隨着資產管理規模最大的三名受託人在過去6個月陸續加入平台，平台累計接獲的投訴數字在同一時期上升屬預期之內，留意到投訴數字上升的速度在過去兩個月已有所回落。政府已責成積金局及積金易公司必須馬上採取補救措施，盡快處理投訴個案及改善用戶體驗。平台項目承辦商已落實一系列優化措施，包括增加專責處理投訴的人手，加強管理人員監督個案進度等。

截至今年2月底，積金易平台一共接獲約11,500宗投訴，當中5,613宗來自僱員。（資料圖片）

截至今年2月底，積金易平台項目團隊的總人數已大幅增加超過六成至約4,200人，當中約1,300人專責處理積金易平台相關的查詢及投訴，即於過去一年大幅增加人手超過5倍。平台為協助僱主註冊和使用積金易平台，積金易公司正透過外展服務，為他們提供一對一、手把手的實地支援，至今外展隊已出動超過16,000次。

積金易平台自2024年6月推出以來，持續收到大量投訴。（積金局提供圖片）

局方表示，如有計劃成員因積金易公司的失誤而招致直接經濟損失，可向積金易公司提出索償。按照一般原則，積金易公司會將基金單位的差額存入受影響計劃成員的強積金帳戶，令帳戶回復至失誤前沒有損失的情況。局方強調，積金易平台開始運作前，已通過一系列嚴格而全面的測試，涵蓋不同範疇，包括保安、負載、私隱等，以及由獨立第三方顧問進行的保安風險評估及審計，以及私隱影響評估。

局方續指，就22個已加入積金易平台的強積金計劃而言，數據轉移過程大致順利，並未出現任何系統性問題。營運兩個行業計劃，即BCT（強積金）行業計劃及東亞（強積金）行業計劃的受託人本身亦有營運其他強積金計劃，並已於去年加入積金易平台，相關經驗有助減低轉移行業計劃資料至積金易平台時的風險。目前各項準備和測試工作進展順利，預計兩個行業計劃可如期分別於今年3月26日和4月40日加入積金易平台。