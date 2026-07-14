DeepSeek完成融資　梁文鋒身家增至360億美元　冠絕AI初創創辦人

內地人工智能（AI）初創企業DeepSeek早前完成500億元（人民幣‧下同）融資後，不單止擁有更充裕資金以增聘人手，擴展業務，同時亦促使公司創辦人梁文鋒成為身家最豐厚的AI企業創辦人。



據《彭博》報道，在DeepSeek完成最新一輪融資後，創始人梁文鋒的淨值翻了一倍多，成為人工智能模型開發者中身家最高的一位。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

梁文鋒身家達到360億美元

根據彭博億萬富豪指數，梁文鋒目前的淨值為360億美元，使其排名遠高於Anthropic PBC的聯合創始人Dario Amodei以及OpenAI的Greg Brockman。

彭博在比較中選取了主營業務及大部分收入直接來自AI模型的公司，未納入阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等多元化企業，也排除了數據中心和半導體等AI產業鏈相關公司。

幻方量化由梁文鋒創立，是中國量化投資領域的頭部機構。（視覺中國）

上月完成74億美元融資

梁文鋒的大部分財富來自其對DeepSeek的控制權。旺盛的投資需求，推動該公司估值從4月最初報導的100億美元成長約四倍。2026年6月，DeepSeek完成74億美元融資，估值達到500億美元，梁文鋒個人投了30億美元。根據彭博億萬富豪指數，他的持股比例估計被稀釋至78%左右。

據報道DeepSeek未回應置評請求。