AI企業鬥搶人才！　DeepSeek擬倍增人手　早前獲騰訊及國家隊入股

科技企業為在人工智能（AI）業務競爭中獲勝，致力吸納有關人才。其中內地AI初創﹑早前成功集資500億元人民幣的，DeepSeek宣布擴大招聘，計劃將所有部門人手至少倍增，涵蓋技術、工程及數據等職位，以加快AI模型研發及產品部署。



Deepseek早前獲得騰訊等入股。（Solen Feyissa＠Unsplash）

DeepSeek周四在微信招聘帖文表示，隨着技術演進，公司正努力將所有部門規模至少擴大一倍。招聘職位包括數據工程師、開發工程師及AI跨學科技術人才等。

去年員工人數或不足200人

DeepSeek未披露現有員工人數。《彭博》報道，外界估計DeepSeek去年員工少於200人。若按有關估算計算，今次招聘計劃將令團隊規模明顯擴大。

DeepSeek去年憑低成本推理模型突圍，令市場重新評估中國AI模型能力。公司其後推出更多服務，阿里巴巴（9988）旗下通義千問、MiniMax等內地AI公司亦相繼加快模型更新，競爭更趨激烈。

冀加快擴充技術及工程團隊

DeepSeek在帖文中稱，人類正處於通用人工智能（AGI）前夕，呼籲人才加入，親身參與AGI發展。今次大規模招聘，亦顯示公司在融資消息後，正加快擴充技術及工程團隊。

彭博早前報道，DeepSeek正處於新一輪融資最後階段，目標集資約500億元人民幣，或成為中國初創企業最大型融資之一。外部投資者據報包括騰訊（0700）及國家人工智能產業投資基金，估值約3,500億元人民幣。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

Google兩名AI業務高層傳過檔Anthropic

不過並非所有企業均可以成功網羅人才或挽留人才，日前便有報道指出，Google旗下兩名AI業務高層，離職並加盟Anthropic，顯示這場人才爭奪戰仍是處於白熱化階段。