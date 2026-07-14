韓股大時代｜引股神名句慰投資者　SemiAnalysis報告力挺海力士

存儲巨頭V型反彈，海力士ADR夜盤大漲超7%，韓國正股漲超4%，港股兩倍做多漲超8%。消息面上，專注於半導體與AI基礎設施領域的頂級研究機構SemiAnalysis發布報告，稱堅定看好SK海力士。



該行於《在他人恐懼時保持貪婪(Be Greedy When Others Are Fearful)：SK海力士的DRAM定價與盈利依舊強勁》指出，SK海力士2026年第二季度及未來的DRAM盈利將保持強勁。

報告稱，儘管近期市場有一些噪聲以及定價方法的修訂，研究團隊對SK海力士2Q26 DRAM業績的正面樂觀預期保持不變。該行預計：DRAM綜合平均售價(ASP)按月將大幅增長約45%(注：KIS下調至28.9%)；DRAM營業利潤預計將達約55萬億韓元（注：這一數字高於許多市場共識）。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

報告稱，這一強勁增長主要受到通用型DRAM(Commodity DRAM)定價按月飆升約60%的支撐，同時HBM(高帶寬內存)價格在季度內僅有低個位數的變動(意思是相對穩定或小幅上漲)。

分析師指出，雖然完全理解投資者近期對內存板塊波動的擔憂，但依然認為SK海力士以及其他內存龍頭企業是目前半導體領域中風險回報比最好(best risk-reward opportunities)的投資機會之一，特別是在經歷了一段調整之後。