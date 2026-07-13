美股｜納指收市挫1.55%　油價飆9.5%　SK海力士ADR瀉9.3%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布恢復對伊朗的海上封鎖，令美伊局勢緊張升級，進一步推高油價，令投資者感到不安，加上晶片股承壓，美股周一（7月13日）下滑。道指早段雖一度升209點，但隨後下跌，至收市跌138點。納指最多曾跌1.74%，至收市縮窄至1.55%。油價大幅上揚，至收市約升9.5%。另外，現貨金價下滑，日內曾跌穿每盎司4,000美元。



作為美國股市歷來集資額最高的外國企業，SK海力士ADR上市第二日股價已走樣。受到周一在韓國掛牌的股價大瀉逾15%拖累，SK海力士ADR美股最多曾跌近一成，至收市仍挫9.32%，每股收報152.35美元，拖累記憶體板塊下挫。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月14日

【04:12】Sandisk瀉逾12% Nvidia及Tesla跌逾3%

道指收市報52,498.64點，跌138.37點或0.26%；納指收報25,873.18點，挫408.43點或1.55%；標普500指數收報7,515.34點，跌60.05點或0.79%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.19%、Nvidia跌3.52%；蘋果公司（Apple）漲0.63%、Amazon升0.80%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）收市跌4.32%、閃迪（Sandisk ）瀉12.63%、Marvell Technology跌7.75%。

【04:04】中概股指數收跌0.13%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.13%。其中，阿里巴巴ADR升0.02。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

【03:58】油價飆逾9% 美元指數上揚

國際油價上揚，紐約原油期貨每桶收報78.14美元，升6.73美元或9.42%。倫敦布蘭特期油收報83.30美元，升7.29美元或9.59%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.23，升0.28%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報162.36，約升0.41%。

【03:54】現貨金價曾跌穿4,000美元 Bitcoin徘徊6.2萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,000.90美元，跌120.18美元或2.92%；日內低見3,986.71美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,164.17美元、24小時內約跌3%。

【03:45】恒指夜期收報24,158點 低水56點

恒指夜市期指收報24,158點，跌43點，較恒指收市24,213點，低水56點，成交11,384張。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

【01:11】油價升幅擴至逾5%

油價上升。紐約原油期貨現時每桶75.53美元，漲4.12美元5.77%。倫敦布蘭特期油每桶報80.49美元，升4.48美元或5.89%。

【01:09】納指最新挫1.2% Tesla跌逾3% Sandisk挫逾11%

道指最新報52,484點，跌152點或0.29%；納指最新報25,962點，跌318點或1.21%；標普500指數現報7,530點，跌44點或0.59%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.28%、Nvidia跌2.78%；蘋果公司（Apple）漲0.36%、Amazon升1.01%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）和閃迪（Sandisk ）目前分別跌4.61%和11.24%。

2024年6月4日，英偉達（Nvidia）Blackwell GPU在台灣台北舉行的電腦展上展出。（Reuters）

本港時間7月13日

【22:50】Tesla跌逾2% Sandisk挫逾8%

道指最新報52,554點，跌82點或0.16%；納指最新報26,064點，跌217點或0.83%；標普500指數現報7,549點，跌26點或0.35%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.39%、Nvidia跌1.65%；蘋果公司（Apple）漲1.19%、Amazon升1.27%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）和閃迪（Sandisk ）目前分別跌4.68%和8.63%。

【22:49】油價升4% Bitcoin現報6.2萬美元

油價上升。紐約原油期貨現時每桶74.28美元，漲2.87美元4.02%。倫敦布蘭特期油每桶報79.07美元，升3.06美元或4.03%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報62,663.65美元、24小時內跌逾2%。