韓股大時代｜將隨SK海力士步伐發ADR？　三星否認

SK海力士發行ADR後，引發其他韓國企業發行ADR的計劃。據《彭博》引述知情人士透露，三星電子正處於探索發行ADR的早期階段。

其後外電引述三星電子指出，目前未有考慮發行ADR的可能性。



據知情人士說，該公司已與多家銀行進行了初步磋商，但尚未決定是否推進發行計劃。由於討論涉及非公開磋商，知情人士要求匿名。他們表示，三星將在決策過程中密切關注波動較大的記憶晶片股票。如果該公司最終決定推進赴美國上市，其龐大的業務組合和經常性的勞資糾紛，可能會給交易結構帶來困難。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

發行ADR討論處早期階段

知情人士補充說，相關討論尚處於非常早期的階段，最終未必會發行上市。三星電子的一位代表不予評論。

據報道三星電子過去也曾考慮過發行ADR，但最終決定放棄，知情人士說，SK海力士公司在美國上市大獲成功，給了三星電子重新考慮發行的動力。不過，他們表示，目前討論仍處於非常早期的階段，更多的是一種評估，而非制定具體計畫或為發行交易委任銀行。

SK海力士發行ADR成功籌265億美元

與三星在記憶晶片市場展開競爭的SK海力​​士上周在美國上市，融資265億美元，創下外國公司在美國上市的最高融資紀錄。這筆交易表明，投資者對處於全球人工智能AI建設核心地位的公司需求旺盛，也打破了人們對AI供應鏈估值過高的擔憂。

2024年10月23日，韓國首爾舉行2024年韓國電子展，圖為三星電子的展位。（Reuters）

今年以來三星股價已上漲約120%，公司市值超過1萬億美元。相比之下，SK海力士股價上漲194%，市值約為9,000億美元。