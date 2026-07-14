專家訪談｜信銀國際料明年首季美重啟加息　港樓價將預先跌5%

中東局勢再起變動，市場關於對於美國息口政策影響。信銀國際首席經濟師丁孟表示，今年考慮到中期選舉等因素，相信聯儲局會維持息口政策，而明年隨著選舉完成，以及通脹壓力持續顯現，將會進入緩慢加息周期，明年有1至2次加息，而最早會在首季加息。



料明年美加息1至2次 下半年港樓價轉跌

本港息口及樓市方面影響，他表示，美息上調港息一般也會跟隨回升，當中P息未必會明年首季即時跟隨美息上調，但在美國整個加息周期中，會有機會跟隨回升。

信銀國際預料香港樓價在下半年轉跌。（資料圖片）

市場加息預期、股市波動財富負面效應，以及內地收緊資本流出管制，三大利空因素將拖累本港樓市，在今年下半年下跌5%，但由於上半年已累升約11%，全年仍能升5%。而剛性需求包括高才通及內地學生租務需求仍存，預計明年樓價仍能夠錄得5%升幅。

今明兩年樓價仍望分別升5%

內地經濟方面，內需仍待復甦，由於上半年支出經濟政策力度不太大，預計有機會會在下半年加大力度，貨幣政策方面料會減息降準，而財政政策方面也需去刺激消費，另外也有望推出增加民眾收入政策，以望帶動消費。該行仍維持對今年中國經濟增長4.9%的預期。

投資市場方面，信銀國際個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，台韓等其他亞洲市場回調，或有望資金流入估值較為吸引的港股。而該行預計今年美息不減，高息環境將有利大型金融股，故此預期恆指今年目標價為2萬8，僅較早前預期區間上限略有下調。

港股看好龍頭科技、金融及電訊板塊

他指出，今年選股不選市策略仍會繼續，港股板塊方面，人工智能（AI）有望令本港龍頭科技股受惠，同時，會看好內銀、內險及電訊板塊。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

對於近期韓股大幅回調，是否意味AI泡沫爆破，他認為短期泡沫爆破未必意味長期存在泡沫，而韓股早期短期內大升，近日下調屬於正常市場調整，長遠市場對於晶片等方面的需求仍存，並推動AI發展。而除了韓股外，其實投資者仍有很多其他選擇，包括美股及港股。