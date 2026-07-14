韓股大時代｜全民炒股變「丁蟹」　政府急補鑊　開通債務諮詢熱線

韓國股王SK海力士近期股價坐「過山車」，昨日﹙13日﹚在韓交所大跌超15%，創下18年來最大單日跌幅，較6月中歷史高點回落近40%。連帶另一股王三星電子齊插水，韓國基準股指KOSPI單日暴跌逾9%，自6月22日歷史高點累計回撤25%。韓股大時代下，該國有不少市民借錢炒股，今轉深度回調，令不少人損手。



有見及此，政府也急出措施「救市」。繼整頓槓桿ETF後，據韓媒，韓國將設立面向公眾的統一債務諮詢熱線，並擴大援助中心規模，以幫助陷入債務困境的民眾獲得援助。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

料散戶一個月輸2.15萬億韓圜

韓股大時代下，不少韓國國民入市炒股。韓國金融監督院資料顯示，韓國全市場昨日單日強制平倉總額3,442億韓圜，為年內最大規模信用盤踩踏。散戶持倉佔槓桿盤92%，被稱作「螞蟻投資者」，短期全倉押注存儲晶片，承受波動能力極弱。

截至周一（13日），韓國全市場累計超過‌120萬‌槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線。其中約‌32萬至36萬‌帳戶已被券商全額強制平倉，導致本金清零，部分帳戶甚至倒欠券商負債。

據券商和外資機構的總測算，近一個月散戶槓桿總實際損失約2.15萬億韓圜（約14.4億美元）。有`估算148萬至155萬戶被券商完全強制平倉、本金歸零的爆倉賬戶料介乎40.5萬至46萬戶，其中20至30歲年輕散戶佔比62%，主要押注三星電子、SK海力士兩倍槓桿ETF。

在4.3萬億美元的韓國股市中，散戶瘋狂追捧槓桿ETF，致放大跌市衝擊。

散戶瘋狂追捧槓桿ETF

彭博日前報道，在4.3萬億美元的韓國股市中，散戶瘋狂追捧槓桿ETF，結果這種產品連同其追蹤的兩只晶片股佔成交額之比已超過70%。

Fibonacci Asset Management行政總裁鄭仁允表示，這些槓桿ETF的大幅下跌對散戶投資者尤其沉重，因為許多人似乎將它們視為長期投資，而非短期交易工具。「此類ETF的巨額虧損可能削弱散戶投資者買入半導體股票的意願和能力，使市場未來的復蘇更加依賴外國機構資金流入。」

韓監管部門將出招

近期韓國股市波動持續加劇，單一股票槓桿ETF正受到監管機構和市場參與者越來越多的關注。韓國金融監督院（FSS）院長李燦鎮更公開坦承，後悔未能阻止追蹤三星電子與 SK 海力士個股的槓桿 ETF 於 5 月上市。

據《韓國時報》，韓國金融監管部門將於周四（16日）召開高級別會議，討論單一股票根槓桿ETF的風險及應對措施。此次會議預計將在韓國政府宏觀經濟與金融問題協調機制「F4會議」框架下舉行，韓國財政經濟部、金融委員會、金融監督院以及韓國央行官員將共同出席。

各方認為，這類產品已成為推動股價劇烈波動的重要因素。知情官員表示，監管部門近幾天一直在內部協調相關方案，但目前尚未最終確定政策方向。市場討論的可能措施包括提高保證金要求、限制每日價格波動幅度以及調整杠杆倍數等。

不過監管官員認為，上述措施可能只能起到暫時緩解作用，難以從根本上解決市場波動的結構性原因。