傳統藍籌股動起來　港股有望「七翻身」　招商銀行接力｜許繹彬

本周全球市場焦點，除美伊關係再度緊張外，近年亞洲晶片代表，韓國半導體巨頭SK海力士於上周五（即10日）在美國預託證劵（ADR）正式上市，其表現亦不負眾望，高收13%，為亞洲股票市場爭光。這股強勢令全球投資者滿以為可以持續，但現實事與願違，本周一（即13日）開市，SK海力士在韓國交易所股價跌穿200萬韓圜關口，低見183.9萬韓圜，拖累其他AI概念股，令韓國股市收市大跌15.37%；韓股在一個月內數次觸發熔斷機制，表現更接連跑輸亞太股市，失去昔日的光環。



韓股本周一重挫，單與上月高位9385點比較，不足一個月已從高位累跌27.47%，韓國股市在短時間內一瞬間由天堂掉進地獄，宏看全球股票市場，此等情況實屬罕見。有報道指出，SK急瀉的原因，除了由於近日全球AI及半導體股票因股值及成本上漲引發調整潮外，SK海力士於美國市場上市已成定局，相信短期內再無利好消息，因而觸發「好消息出貨」的大規模拋售潮，更引發大量獲利離場、套利平倉等沽壓，因而導致股價急挫。儘管港股的指數組合內並未有太多晶片及AI上市產品，但由於SK海力士在韓國的股價急挫，在港上市的海力士相關ETF，股價亦急插33%，跌幅相當驚人。

13日，SK海力士在韓國交易所股價跌穿200萬韓圜關口，拖累其他AI概念股，令韓國股市收市大跌15.37%。（Reuters）

韓政府開會商應對市況波動

就近日韓國晶片槓桿ETF暴跌，散戶損失慘重，韓國政府四大經濟部門高層立即正視，於今日（16日）召開會議，針對單股槓桿ETF對韓國股市的波動與衝擊研究應對方案，屆時可能會再令市場產生波動，投資者必須留意。

韓國晶片及AI股拋售情緒蔓延至其他市場，與韓國難兄難弟的日本，亦呈現急挫的現象，日經指數對比上月高位72354點調整近8%；反觀香港股市則不跌反升，更是全亞洲走勢最好的市場，日韓台的晶片股及AI股拋售潮下，資金只好停泊在較為不受此類股份影響的地方，因此香港反而受惠，尤以傳統股份受到追捧，過去一直被遺棄的ATMXJ一起上揚，股皇騰訊（0700）從上月低位411急升近17%，直逼100天線（即近480元），港交所亦升至395元；恆指在一眾投資者冷不提防下，一口氣升穿24000點，直逼24,800點，令人難以置信。在資金撤走的情況下，個別昔日人工智能（AI）科技股沽壓沉重，屢創52周新低；走勢能否好轉，還看韓國此類股份的走勢有否改善。

投資者沽出晶片股

筆者認為，港股近期不受地緣政治及利率影響的可能性上升，且更沒有受到日韓急挫牽連，走勢反而突然回勇，不論走勢或升幅，可用難以置信來形容。美伊關係再度緊張，令市場對未來美伊雙方的停火協議訊息有所保留，基金繼而對美股的投放比例，相對地轉趨保守或減少倉位。主要依賴AI及晶片股所帶動上升的日韓台股市，亦因應近日此類股份出現獲利回吐，而令基金急於套現離場。

港股今次升浪主要靠傳統藍籌股帶動，當中內銀股一向有其優勢，不妨留意同是藍籌份子的招商銀行（03968）。（資料圖片）

種種不利因素，令全球股市持續不穏，連跌兩個月的香港股票市場，反而盡顯其獨特優勢，而此優勢相信是因為香港的傳統股份，有其盈利及息率，從而成為基金的避風港；港股預期本月會應驗「七翻身」的市場傳說，如外圍緊張或波動氣氛沒有改變，港股可能會更上一層樓。港股今次的升浪，主要是較為傳統的藍籌股帶動，未來能否突破，相信亦會全靠此類股份帶動，當中內銀股一向有其優勢，不妨留意同是藍籌份子的招商銀行（3968）。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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