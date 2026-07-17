神準分析師再測市　料日圓延跌勢　兌港元明年低見4.6算

【日圓/日元】再有分析師看淡日圓前景。在彭博最新排名中，預測美元兌日元匯率最準的分析師認為，明年日圓兌1美元匯率最低將跌至170，即每百日圓兌港元報4.6算。



Kshitij Consultancy Services創始人兼首席貨幣策略師Vikram Murarka在距離東京數千英里之外的印度加爾各答辦公室裡，對日圓走勢做出預測。他的預測模型幾乎不理會新聞，主要依靠技術分析。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

Vikram Murarka成功預測日圓失守160關

但在上個季度的調查中，他在預測美元兌日圓匯率上最為準確，也是少數曾預測該匯率會跌破160的分析師。

這位策略師表示，他的優勢之一在於專注於市場訊號，而非日本財務省或首相府發佈的每一則新聞。他辦公桌上的螢幕布滿圖表，追蹤著日經225指數與道瓊斯指數的比值、短天期利差以及人民幣兌日圓匯率等變數。

強調著重市場訊號

Vikram Murarka 表示﹕「我們不太關注新聞」，他使用類似的方法預測了歐元兌美元匯率，排名第二。他說，我們追蹤的任何因素，都應該能夠反映在價格走勢圖上。

大阪心齋橋。（Getty）

目前市場對於日圓未來走勢存有分歧，其中日本匯市散戶看好日圓前景，增加美元淨淡倉至近20年新高。不過據美國CFTC數據顯示，對沖基金持有的日圓淡倉，卻增至13.8萬份。

另一方面，外界亦關注日本政府會否再次入市支持日圓。從期權布局，反映出交易員預期日本政府會在日圓兌1美元處於165，即每百日圓兌港元報4.75算時，才有機會再次入市買日圓。