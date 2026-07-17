DeepSeek完成首輪融資後　逾3500億元人民幣估值意外曝光！

兩間內地A股上市公司的公告，將內地人工智能（AI）企業DeepSeek的最新市場估值曝光。據開潤股份（深圳﹕300577）及九安醫療（深圳﹕002432）日前分別發布公告，披露旗下基金通過間接持股方式投資DeepSeek，交易隱含估值約3,508.8億元人民幣（約518億美元）。



開潤股份斥4000萬元間接投資DeepSeek

根據安徽開潤股份發表的投資進度公告，旗下全資子公司寧波浦潤出資4,000萬元人民幣，認購由投資機構Monolith（礪思資本）管理的天津礪思星靈創業投資合夥企業（有限合夥）份額。公告顯示，該基金總實繳規模達29億元人民幣，並已透過杭州程礪企業管理諮詢合夥企業，間接投資於杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司，取得其0.8265%的股權。

DeepSeek早前發布V4模型。(Getty)

以此計算，DeepSeek在此次交易中的整體隱含估值約為3,508.77億元人民幣。開潤股份透過該基金，最終穿透持有DeepSeek約0.0114%的股權。開潤股份表明，該筆投資屬於財務性投資，對公司整體業績不構成重大影響。相關出資已於6月17日完成，並於7月15日接獲交易完成通知。

同日，另一家上市公司九安醫療亦公布，旗下香港子公司透過拾象資本（Shixiang Capital）管理的基金投資7.5億元人民幣，取得DeepSeek約0.21%的間接股權。該交易隱含的估值與開潤股份的公告數據大致相符。

首輪融資500億元人民幣

根據工商變更資料，DeepSeek首輪外部集資已於近期正式落地，此次集資總額超過500億元人民幣，投後估值約520億美元（約合人民幣3,500億元），創下國產大模型公司的集資紀錄。

資料圖片：可見寫有「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械人手。（Reuters）

據內地媒體報道，隨着本輪集資完成，DeepSeek目前已經開啟第二輪集資。據英國《金融時報》報道，DeepSeek本輪集資的投前估值目標約710億美元（約合人民幣4,800億元），相比首輪投後估值上升近40%。

傳爭取明年登陸A股科創板

在密集集資的同時，DeepSeek的上市計劃也已提上日程，目標在今年底前完成財務報告，並提交上海科創板上市申請，爭取2027年正式掛牌。