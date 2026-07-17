財經視野｜落後AI競賽反為優勢　蘋果成華爾街投資者眼中避險之王

全球硬科技，又一次站在了風口浪尖。以A股為例，今日﹙17日﹚錄得超過5,000隻股下跌。上證指數收跌3.05%，失守3800點，創業板指跌7.15%。其中，A股半導體、算力硬件產業鏈大幅下挫，CPO、存儲器、PCB方向領跌。有趣的是，落後AI競賽反為優勢，蘋果成華爾街投資者眼中避險之王。



兆易創新及中際旭創均跌停

此前最受追捧的一批科技股，持續調整。德明利連續三個交易日「一字」跌停，兆易創新跌停，中際旭創、新易盛、天孚通信、佰維存儲、江波龍等跌超10%。

韓國股市因制憲日休市，日本股市跳水，日經225指數跌超4%，軟銀集團跌超9%。

日本存儲巨頭鎧俠暴跌16%，相比6月中旬創下的歷史高點，累計跌幅已經超過53%，市值排名也從日本第一迅速跌到第四。

隔夜美股道指跌0.2%，納指跌1.47%，標普500指數跌0.51%。

存儲和半導體板塊繼續遭遇重挫。閃迪跌超12%，希捷科技跌10%，西部數據跌超9%，英特爾、Arm、AMD、博通、美光科技跌超5%，費城半導體指數單日大跌4.29%，7月以來跌超16%。

過去一年最強的主線，如今開始感受到估值和情緒的雙重壓力。

最有代表性的還是台積電，它交出了一份幾乎挑不出毛病的成績單。

2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

第二季度營收402億美元，按年增長33.7%；淨利潤約224億美元，按年增長77.4%，超過市場預期。同時，公司還把2026年資本開支從520億美元至560億美元，上調至600億美元至640億美元，並預計全年美元營收增速將略高於40%。

放在過去，這樣的財報足夠讓市場歡呼，但這次台積電股價下跌超2%。市場沒有為它創紀錄的利潤喝彩，而是盯上了創紀錄的資本開支。

此前，AI最大的邏輯就是「只要投入，就意味着未來增長」。但現在資金開始追問另一個問題：投入這麼多錢，什麼時候才能真正賺回來？

這也是這一輪科技股調整最核心的變化。

華爾街改變策略資金轉至避險股

市場討論的重點已經從「誰還能繼續加大資本開支」，慢慢變成了「誰最先證明資本開支能夠兑現利潤」。資本市場最怕的，從來不是燒錢，而是一直燒錢。

也正是在這樣的背景下，華爾街最近開始瘋炒一個新概念——「避險之王」。

大部分科技股疲軟之時，蘋果逆勢上漲，近14個交易日漲超21%，股價連創歷史新高，成為支撐美股指數的重要力量。

過去幾周，一場並不明顯卻真實存在的資金輪動正在發生。AI服務器、存儲、部分高估值軟件公司波動越來越大，而蘋果卻不斷獲得資金承接。

有人甚至把蘋果稱作科技股裏的「新型美債」。

這個說法多少有些誇張，但背後的資金邏輯並不難理解。蘋果每年依然能夠創造超過千億美元的經營現金流，今年4月蘋果又新增了1,000億美元股票回購授權。

對於大型基金來說，這意味着穩定的現金流、持續回購能力以及極其健康的資產負債表。

2026年7月10日，蘋果公司起訴OpenAI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

當市場開始擔心AI資本開支的時候，蘋果這種資本開始少的公司，成為了新的避風港。

更重要的是，蘋果最近還迎來了幾項新的催化。據媒體報道，蘋果同時與阿里巴巴、百度展開合作，未來Qwen等本土大模型有望接入蘋果在中國市場的設備和系統。

還有消息稱，蘋果正在尋找AI晶片公司的潛在收購機會，重點方向並不是手機晶片，而是數據中心服務器處理器，希望補齊雲端AI推理能力。

雖然相關消息尚未獲得官方確認，但資本市場已經開始重新評估蘋果在AI時代的位置。

過去幾年，微軟、Meta、谷歌、亞馬遜走的是同一條路：先砸下數百億美元建設數據中心，再等待未來商業化兑現。

蘋果選擇了另一種打法。模型可以合作，中國市場調用本土模型，雲端能力可以通過收購、自研不斷補齊，而蘋果始終牢牢掌握着操作系統、晶片、自有生態以及超過25億台活躍設備的入口。

蘋果對AI投資態度謹慎

換句話說，別人負責燒錢訓練模型、建設算力，蘋果在資本支出上表現謹慎，爭的是最後的收費入口。

這正是最近資金重新定價蘋果的重要原因。

當然，這並不意味着AI邏輯已經結束。真正的問題在於，市場開始進入驗證階段。過去只要宣佈增加資本開支，股價就會上漲。現在，資本開始要求看到投入之後的回報。

當下科技行情，華爾街怎麼看？

市場近期波動加大，不斷上演過山車巨震。以韓國股市為例，周一集體殺跌，周二V型反彈，周三剛迎來暴力上漲，周四又暴跌。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

最難熬的不是一天跌了多少，而是剛以為恐慌已經過去，市場馬上又告訴你，這輪調整還沒有結束。

彭博策略師Tatiana Darie認為，目前晶片股的拋售已經接近過去幾年多次觸底反彈時的技術區間，但最終能否企穩，仍然要看超大規模雲計算廠商是否繼續提高AI資本開支預期。

另一位彭博策略師Michael Ball則認為，這輪調整更多屬於資金層面的機械性去槓桿，而不是基本面惡化，無論是台積電還是ASML，利潤和訂單依然保持強勁增長，AI基礎設施建設並沒有停止。

真正的問題在於，這條交易此前實在太擁擠了。當所有人都相信同一個故事時，任何一點風吹草動，都會引發劇烈波動。

高盛的Rich Privorotsky把這種現象形容為「橡皮筋效應」。故事沒有斷，只是橡皮筋已經被拉得太緊，現在的問題是這根橡皮筋還能拉多遠。

AI泡沫爭論再次重溫

與此同時，關於AI泡沫的爭論，也再次升温。

隨着OpenAI距離IPO越來越近，長期唱空AI的評論人Ed Zitron發布了一篇約1.5萬字的長文，再次把AI泡沫推向風口。

他的觀點相當激進。在他看來，真正的AI泡沫，本質上就是「OpenAI泡沫」，如果未來OpenAI商業模式無法成立，它可能成為AI時代的「雷曼兄弟」，不僅影響自身，更可能讓整個數據中心、GPU、AI基礎設施投資重新定價。

他的質疑主要集中在三個方面。

第一，推理成本依然太高。用戶越多，GPU、電力、服務器等成本越高，如果企業收入無法同步增長，規模越大，虧損反而可能越大。

第二，資本開支遠遠跑在現金流前面。如今行業最大的投入已經不是訓練模型，而是推理算力、GPU採購和全球數據中心建設。如果未來需求沒有達到預期，大量基礎設施可能出現利用率不足。

第三，持續依賴融資。如果未來融資環境發生變化，高投入模式可能面臨巨大挑戰。

這些觀點迅速引發華爾街討論，不過這依然不是市場共識。包括橡樹資本聯合創始人Howard Marks在內的不少投資人認為，AI更像是一項長期的通用技術革命，目前仍處於商業化早期，未來價值不能因為短期波動而被否定。

眼下真正發生變化的，也許不是AI本身，而是市場看待AI的視角。

過去一年，市場相信的是故事。如今，市場開始計算回報。科技股沒有變，只是資本開始變得更加挑剔。而這場調整，或許也是AI進入下一階段必須經歷的一次考驗。