AI泡沫論｜5年累投5.8萬億美元　高盛料大型雲服務商尋多渠道融資

高盛股票研究團隊預計，微軟、亞馬遜、Meta、Google和甲骨文五家超大規模雲廠商在2025至2030財年間的AI資本開支合計將達到5.8萬億美元。



高盛指出，隨著融資規模持續擴大，美元投資級債券市場可能面臨發行人集中度和市場容量約束，未來需要公共債券、貸款、私募資本及項目融資等多種管道共同提供資金。

Meta對路易斯安那州數據中心投資加碼

日前Meta Platforms承諾再向其位於美國路易斯安那州的大型數據中心園區追加400億美元投資，隨着公司不斷擴大其人工智能計算佈局，該項目的預計總投資額將超過2,500億美元。

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

Meta周一宣佈，將把位於路易斯安那州鄉村地區的數據中心項目擴建至至少5吉瓦（GW）的計算能力，總投資達到500億美元。此前，公司曾宣佈將投資100億美元建設該數據中心及周邊社區。今年5月曾有報道稱，Meta計劃再向該項目投入2000億美元，主要用於採購將安裝在這座佔地近4,000英畝園區內的高成本計算晶片。

2023年5月4日，圖為美國微軟公司（Microsoft）的標誌和人工智能（AI）的字樣。（Reuters）

據一位知情人士透露，這將使該項目的預計總投資額達到至少2,500億美元。截至目前，Meta尚未公布該項目除這500億美元之外的任何具體支出。

另一方面，美國銀行業對AI企業態度有轉變。據《彭博》引知情人士透露，美國銀行最近幾周向OpenAI提供了5.2億美元信貸額度，此前該行曾拒絕這家人工智能巨頭的請求。

美銀以往對初創營運模式感質疑

報道提及這項交易顯示，這家美國第二大銀行及其對風險頗為謹慎的行政總裁Brian Moynihan，對持續虧損、卻正推動全球市場走勢的人工智能初創企業的態度出現顯著轉變。就在去年，該行高管仍懷疑，資本支出規模如此驚人的這些公司能否維持其商業模式。