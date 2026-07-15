AI泡沫論｜歷史再重演？　AI投資競賽　BIS憂引發另一場金融動盪

近年各行各業均對人工智能（AI）進行大量投資，為滿足資金需求，部份公司會利用債市等渠道籌募所需資金。對於有關現象，國際清算銀行（BIS）提出預警，擔心對AI的過度投資最終引發市場動盪。



據《彭博》引述國際清算銀行的報告指出，當前全球圍繞AI基礎設施展開的投資競賽，正朝著超越以往技術繁榮周期的方向發展，而那些繁榮最終都以嚴重市場動盪收場。

憂巨額投資難取得回報

總部位於巴塞爾的國際清算銀行周二發布的一份研究報告警告稱，如果生產率成長最終無法證明這些巨額投資是合理的，那麼超大規模雲服務提供商與AI開發商之間不斷增加的債務融資和金融關聯，將提高更廣泛金融動盪的風險。

國際清算銀行總部位為瑞士，有「央行的銀行」之稱。（路透社）

報道引述國際清算銀行經濟學家Phurichai Rungcharoenkitkul在報告中寫道：「這個行業建設的產能越多，為維持繁榮所必須跨越的生產率門檻就越高。因此，規模越大的繁榮不僅越有可能令人失望，而且一旦令人失望，造成的損害也會更大。」

稱AI投資與以往科技泡沫情況相仿

科技企業正大舉投資AI基礎設施，希望搶佔未來成長機會。這些擴張資金一方面來自債券發行，另一方面則來自越來越複雜的融資安排。在某些情況下，這種融資結構已經形成「循環」。例如，參與雲基礎設施建設的企業通過持有AI開發商股權，換取後者長期採購算力資源的承諾。

對於被稱為「全球央行俱樂部」的國際清算銀行而言，當前AI投資熱潮具備許多以往科技泡沫的共同特徵。報告提到了幾個歷史案例：19世紀30年代美國運河建設狂熱；19世紀40年代英國鐵路投資熱潮；20世紀90年代末互聯網泡沫。這些投資熱潮最終均以市場大幅調整及更廣泛經濟衝擊告終。