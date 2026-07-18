財經視野｜為何韓股這一波暴跌　並非重演2015年A股市場慘案？

7月16日，三星電子單日暴跌8.77%、SK海力士大跌11.53%。自6月高點算起，SK海力士最大回撤接近40%，三星電子回撤超32%，韓國KOSPI指數回撤超過27%。



韓國股市因為假期關係，於周五（17日）休市，但在港股市場的兩倍做多SK海力士（7709）、兩倍做多三星電子（7747）的ETF分別下瀉20.7%及19%，市場踏空交易情緒依舊未止。

韓國海力士 SK Hynix 半導體 Employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo/File Photo

韓國GDP，基本都是由三星和SK海力士貢獻。（Reuters）

算下來，在不到一個月，這兩家韓國存儲晶片巨頭已經回撤接近腰斬。

據報道，目前韓國已經有超120萬個散戶槓桿賬戶收到保證金追繳通知，32萬至46萬賬戶被強制平倉，大量投資者本金清零，甚至倒欠券商債務。

韓股投資者情緒陷入深度恐慌

很顯然，市場情緒從極致狂熱快速轉向深度恐慌，一場槓桿泡沫破裂正在上演。

如此魔幻的走勢背後，不免讓人聯想到十年前A股2015年行情。

兩者最直觀的相似之處，在於槓桿催生泡沫、下跌形成負向踩踏的底層機制。

2015年A股，在流動性寬鬆環境中，場內兩融規模快速擴張，疊加場外配資野蠻生長。場外配資藉助分倉系統廣泛滲透普通散戶，槓桿普遍達到3至10倍。

大量投資者無視風險，加槓桿抱團題材股，推動上證綜指一路衝高至5178點，全民炒股氛圍達到頂峰。

重演2015年A股市場情景？

從場內槓桿數據看，A股兩融餘額從行情啟動初期4,000餘億元人民幣一路攀升，在6月18日觸及2.27萬億元人民幣歷史峰值。

面對風險持續累積，監管層全面快速啟動「緊兩融、清場外配資、規範收益互換、收緊股指期貨」四輪強力整改；在場內兩融層面，多家券商提前上調融資保證金比例、收緊高估值個股融資額度，後續交易所正式把融資保證金最低比例由50%上調至100%，直接壓縮場內最大槓桿空間。

政策轉向後，2015年6月中旬行情反轉，短短十餘天市場雪崩式下跌，單周滬指暴跌13.3%，創下七年最大單周跌幅；6月26日上證綜指單日大跌7.04%，兩市近2000只個股跌停，出現極致的流動性枯竭行情。

當時短短三個月時間，上證綜指從5178點高位一路下探至2700點附近，指數近乎腰斬，A股總市值蒸發超數十萬億元。無數加槓桿散戶被快速爆倉、本金清零甚至倒欠資金。

當下韓國市場，本輪牛市依託全球AI存儲晶片景氣預期上漲，監管放開單隻個股2倍槓桿ETF，低門檻工具迅速被散戶追捧。

資金高度集中押注三星電子、SK海力士兩隻龍頭，相關槓桿產品散戶持倉佔比高達92%。

韓國券商融資餘額增至新高

韓國傳統券商融資餘額從年初27.4萬億韓圜，一路上行至6月24日38.6萬億韓圜的歷史高點；疊加5月底上市的16隻個股槓桿ETF快速擴容，總規模最高突破12萬億韓圜。

但槓桿ETF自帶每日再平衡機制，即上漲被動追漲，下跌集中拋售。

行情拐點出現後，外資率先撤離，股價下行進而又觸發大批量槓桿賬戶強平，導致形勢急速轉入螺旋向下的踩踏。

韓國傳統券商融資餘額從年初27.4萬億韓圜，一路上行至6月24日38.6萬億韓圜的歷史高點。（Getty Images）

在期間，韓國監管層的騷操作起到了極大的加速作用。

一開始，看到市場大漲時，監管很快就放開單隻個股2倍槓桿ETF，吸引資金狂炒，但很快又發現形勢不對後又迅速變臉，開始快速限制槓桿ETF。

更離譜的是，在螺旋暴跌已經形成，市場神經極為脆弱的情況下，監管層不僅沒有及時改變態度，還繼續出台更嚴格政策進一步收緊。

韓國金融服務委員會於周四（16日）宣佈，將提高晶片槓桿ETF最低保證金要求一-由1,000萬韓圜提高至3,000萬韓圜，且僅認可現金作為保證金。

這還不夠，更更離譜的是，韓國央行也及時宣佈，將7天期回購利率從2.50厘上調至2.75厘，這等於是從根源上減少流動性，給韓國股市直接來個「釜底抽薪」。

韓國央行行長申鉉松在新聞發布會上，更還說了一句耐人尋味的話：「比起晶片製造商的股票價格，我更關注晶片價格。」

這不就是明晃晃地向市場喊話，要打壓股價的信號嗎？

難怪所有資金都要瘋狂出逃了。

據悉，截至7月中旬，市場融資餘額自高點回落約4.26萬億韓元，強制平倉總金額超過2.3萬億韓元。

說實話，這點融資規模實際並不算高，真正的問題在於場外的資金槓桿，很多韓國股民的湧入兩大槓桿ETF的錢，是從銀行或其他地方借來的，現在這些槓桿ETF已經腰斬，這些錢是要還回去的，如都沒有了，這可是要出大問題的。

總的來說，當下的韓股暴跌，與2015年A股確實有着不小的共同點：脱離基本面、依靠散戶槓桿堆砌的行情，一旦流動性預期轉向，極易形成無解的踩踏螺旋。

但兩者的區別也是明顯的，核心有4個：

1，2015年A股牛市是全市場擴散行情，熱點遍佈網路、製造業、周期等眾多板塊，數千隻個股分散承接資金，即便部分題材股崩盤，市場仍存在板塊輪動帶來的緩衝。

這一波韓股的暴漲源頭是三星、SK海力士，兩隻股票合計佔據KOSPI過半權重，超過三分之一的融資資金集中佈局兩隻存儲龍頭，市場的結構性弱點極其突出。

2，2015年A股僅有國內資本市場層面去槓桿，宏觀流動性維持寬鬆；當前的韓股有國際資金大規模參與，然後同時遭遇監管收緊與加息雙重衝擊，導致資金在極短時間內大規模撤離，引爆的踩踏。

3，A股屬於相對封閉的資本市場，2015年行情波動主要侷限在國內；韓國作為外向型經濟體，存儲晶片是全球AI產業鏈核心環節，三星、海力士兩大龍頭股價直接影響全球半導體定價，風險情緒被全面傳導至美股、A股AI相關標的，引發全球市場的AI板塊崩盤。

4，最重要的是，當前的三星、SK海力士，或者美股的AI板塊此輪暴漲的底層邏輯是AI革命帶來的時代紅利，市場廣度和深度都極具增量空間的AI敘事，不是以往全面普漲的資金市行情。

這意味着這一波的暴力去槓桿之後，資金必然會重新回來繼續押注AI敘事。

2015年的A股去槓桿用時歷經2波大回撤，用時大概近8個月，期間最大回撤近50%。當前韓國KOSPI指數回撤超過27%，幅度和時間都相對不算多。

周五全球市場的暴跌與韓國這一波騷操作離不開關係，反而韓國股市休市得以「倖免於難」。

留意韓監管機構會否釋放託市信號

全球巨震之下，韓國監管當局也看到了非常巨大壓力，這個周末，就看他們接下來是否有釋放託市的信號了，不然的話下周依舊避免不了下跌。

當然，如果有明顯託市信號，那麼也有可能迎來一波像樣的修復。

無論哪一種情況，當下的策略還是保持觀望為主，畢竟現在的市場交易確實是在擠泡沫，不如讓子彈飛一會，等到更好的入場機會。