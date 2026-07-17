韓股大時代｜SK海力及三星暴瀉致爆倉　韓國每30人有一人遭追孖展

韓國股市近期走勢相當波動，期間當地散戶入市態度積極，並且利用槓桿參與股市交易。據高盛交易部門董事總經理Ioannis Blekos指出，截至7月13日，韓國市場上超過120萬個散戶的槓桿信用帳戶已觸發追加保證金通知，約32萬至36萬個帳戶已被券商強制平倉。



按韓國15至64歲人口約3,570萬，據此估算，約每30名適齡勞動人口中就有1人收到追加保證金通知。

據報道，散戶經紀帳戶保證金餘額已減少約30萬億韓圜，降至今年2月20日以來的最低水準。同時，收到追加保證金通知的帳戶比例在上周五升至約5%左右，且隨著半導體板塊拋售加劇預計還將進一步上升。

據悉，周四的資金流向資料顯示，外資和本土機構投資者已在撤離。周五（17日），因法定假日，韓國股市休市。

據券商和外資機構的總測算，近一個月韓國散戶槓桿總實際損失約2.15萬億韓圜（約14.4億美元）。

料散戶一個月輸2.15萬億韓圜

日前亦有報道，指出截至周一（13日），韓國全市場累計超過‌120萬‌槓桿散戶帳戶觸及保證金追繳線。其中約‌32萬至36萬‌帳戶已被券商全額強制平倉，導致本金清零，部分帳戶甚至倒欠券商負債。

據券商和外資機構的總測算，近一個月散戶槓桿總實際損失約2.15萬億韓圜（約14.4億美元）。估算148萬至155萬戶被券商完全強制平倉、本金歸零的爆倉賬戶料介乎40.5萬至46萬戶，其中20至30歲年輕散戶佔比62%，主要押注三星電子、SK海力士兩倍槓桿ETF。

有機構估算，韓國共有148萬至155萬個投資賬戶被券商完全強制平倉、本金歸零的爆倉賬戶料介乎40.5萬至46萬戶，其中20至30歲年輕散戶佔比62%。（Getty Images）

機構認為，韓國槓桿空頭Gamma效應短期無法消除，萬億級槓桿拋壓仍未完全出清，震盪風險尚未解除。不過本輪下跌並非行業基本面反轉，而是高位擁擠槓桿倉位元遭遇宏觀衝擊後的集中去槓桿行情。

另一方面，隨着股價迅速回落，部分為準備結婚或退休而入市的個人投資者，生活規劃大受影響。《韓國經濟新聞》報道，39歲上班族崔先生上月將原本用於置業的約8,000萬韓圜（約42萬港元），投資於半導體股和槓桿ETF。然而，由於近期股價暴跌，他出現了約1,800萬韓圜（約9.46萬港元）的未實現虧損，「我原本期望獲利，但虧損卻比預期更大」。他感嘆若股價不回升，恐需推遲婚禮。

圖為2026年6月11日，一部手機屏幕顯示SK海力士標誌。（Reuters）

另一位即將退休的57歲上班族吳先生，提前支取了1.5億韓圜（約78.8萬港元）退休儲蓄，重倉三星電子和SK海力士。他表示，目前自己面臨超過3,000萬韓圜（約15.7萬港元）的帳面損失，坦言現時每晚看投資新聞，根本無法入睡。

槓桿比率可高達1.5倍

這場連環爆倉慘劇，與韓國的槓桿交易機制息息相關。據《財聯社》報道推算，散戶若借盡孖展，只要股票下跌約20%，便會面臨被追繳保證金或強制平倉的危機。