「旗形」屬整固形態重點系列　旗桿旗幟互動要認清｜聶振邦

今日我們由「楔形」轉到看「旗形」，這是「圖表形態」整固類別的一個較重點的小系列，於此類別的15種形態，扣除未能歸類的4種，餘下11種會歸入四個小系列，就是「三角形」（3種）、「楔形」（2種）、「旗形」（4種）和「整理頭肩」（2種）。



於上述四個小系列，「旗形」包含的整固形態最多，亦佔15種形態之中逾1/4。於4種「旗形」，整固後傾向利好和整固後傾向淡好形態各有2種，不像已探討的「對稱三角形」、「矩形／長方形」和「菱形／鑽石形」整固後利好利淡均可能，反映「旗形」是定性鮮明的小系列。

旗形同見由兩輔助線構成

值得留意多達10種整固形態由兩條輔助線構成，除了未能歸類的「矩形／長方形」，還有「三角形」、「楔形」和「旗形」三個小系列的所有形態，故此今次看的「上升旗形」也是如此。這是整固後傾向利好形態，此形態出現前股指或個股已上揚一段日子（通常不少於兩週），所以整固期過後，視為股指或個股在延續之前走勢，情況與「上升三角形」和「下跌楔形」，差別在於整固期間股指或個股的走勢。「上升三角形」見整固橫行，「下跌楔形」和「上升旗形」則見整固下行。

「上升旗形」與「下跌楔形」一樣見整固下行。（Unsplash@Jakub Zerdzicki）

下跌楔形和上升旗形之別

「上升三角形」和「下跌楔形」同見股指或個股走勢逐漸收聚，而「上升旗形」卻不見收聚，也不見擴散，只是股指或個股走勢傾向保持波動幅度相同。配合股指或個股在下移，可以想像為有一條「下降通道」出現，因此「上升旗形」的典型會見兩條輔助線為平均線。當大家對整固期間不同的整固後傾向利好形態有所理解，肯定不會對「上升三角形」、「下跌楔形」和「上升旗形」混為一談。惟要留心「上升旗形」若非出現典型，仍會見股指或個股下行時波幅逐漸收窄，雖然如此，仍不致與「下跌楔形」構成混淆。

上升旗形出現前會見升浪

究其原因於「下跌楔形」出現前，股指或個股不一定見升浪，嚴格來說走勢是較反覆，既可以是反覆向上，也可以是沒有方向，不過有一點會肯定，一經進入「下跌楔形」股指或個股走勢必然反覆向下，所以兩條輔助線明顯見角度不同，當兩線收聚至接近同一點，正是股指或個股上破整固區的時刻。至於「上升旗形」，就算不是典型而見兩條輔助線有收聚傾向，實則收聚期相當漫長，絕對毋須見兩線接近交匯，股指或個股已可上破頂線，重拾升軌。

「上升旗形」收聚期相當漫長，絕對毋須見兩線接近交匯，股指或個股已可上破頂線，重拾升軌。（Unsplash@Ruslan Bardash）

另外，「旗形」會想像有「旗桿」出現，論到「上升旗形」，從股指或個股的升浪開端，與進入「上升旗形」後股指或個股首次觸及底線，兩者的垂直距離視為「旗桿」；而股指或個股下移時處於整固區，則視為「旗幟」。倘若「旗幟」伸延至觸及底線時，已落到超過「旗桿」的一半位置，「上升旗形」失敗機會大。

至於「旗桿」另一作用，是用於衡量股指或個股上破整固區後的升幅預算，通常「旗桿」的長度，視為「量度升幅」（從上破位置加上「旗桿」長度，視為目標價），這意味著「上升旗形」出現前股指或個股升勢越綿長，「旗桿」便越長，上破整固區後的潛在升幅也值得期待。

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。



【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人

高歌證券金融首席分析師，於證監會持有第1、4號牌照。

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