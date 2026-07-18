財經視野｜DeepSeek以低價AI搶全球市場　從技術到經濟的一場突破

中國在發展低成本人工智能方面取得的進展。有分析指，內地AI巨頭DeepSeek將助中國用低價AI攻佔全球市場，復刻傳統產品的出口盛景，其之冒起不但是技術突破，也是一個經濟突破。



DeepSeek謀服務出海

談及DeepSeek，其用只有OpenAI和Anthropic PBC一個零頭那麼多的資源，訓練出強悍的大模型，這家中國初創企業撼動了全球科技行業。梁文鋒最終籌集了74億美元，這是中國歷史上規模最大的非公開市場AI融資，使得這家成立三年的實驗室獲得了超過500億美元的估值。僅僅幾周後，DeepSeek又在計畫於2027年進行IPO，有可能再募資數十億美元。

彭博最新報道，梁文鋒如今已準備好向矽谷發起一場全新的、可能更具威脅的挑戰。金庫裝滿之後，DeepSeek就有了更多資源用於開發尖端AI服務，並以遠低於美國競爭對手的價格賣到全球。中國低成本的開源服務有可能削弱OpenAI和Anthropic在海外市場（以及日益成長的美國市場）的商業前景。

「DeepSeek不僅僅是一個技術突破，也是一個經濟突破，」百觀科技CEORobert Wu稱。該中國分析公司追蹤科技趨勢。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

大公司越趨注重成本控制

中國的開源模型價格已遠低於矽谷的競爭對手。根據基準測試機構Artificial Analysis，使用DeepSeek V4 Flash模型完成一項標準化智能任務的加權平均成本僅為2美分，而Anthropic的Claude Fable 5完成同樣任務的成本高達2.75美元。DeepSeek的最新融資表明，這家初創公司的定價策略和擴張力度未來只會愈發激進。

對於企業客戶而言，這筆賬很好算。總部位於舊金山的Lindy AI此前一直使用Anthropic的Claude Sonnet模型，但在經過六周評估後轉向DeepSeek。

「我們現在掏的錢大約只有以前的10%，」該公司執行長Flo Crivello向彭博表示。其還稱，該初創公司現在一年可節省數百萬美元，甚至超過其27名員工的全部人力成本。

近年來湧入AI領域的大公司越來越注重成本控制。像特斯拉、Meta Platforms Inc.之類的一些公司曾設立排行榜，獎勵員工儘可能多地消耗AI「詞元」，但他們發現，在AI上無節制地花錢實際上並沒有帶來回報。

圖片來源：Airbnb

因此，企業開始尋求控制成本並提高資金回報率。這種新出現的務實態度，促使它們轉向DeepSeek以及智譜等服務供應商。

轉變者包括美國一些最知名的公司。Airbnb會混合使用中國的開源模型以及西方的模型。Pinterest Inc.宣揚它們的實用性。甚至OpenAI最大金主之一微軟的CEO也加入了這股潮流：CEO Satya Nadella表示，他正在考慮在Copilot Cowork產品中使用DeepSeek模型。數百家美國公司正在悄悄地將昂貴的模型用於最複雜的推理任務，而將更簡單的編程、自動化和日常工作任務分配給更便宜的中國替代品。

彭博報道補充，內地政府開始將DeepSeek和其他前沿AI模型開發商視為需要去培育、保護並最終轉化為出口的國家資產，就如昔日對待鋼鐵廠和造船廠一樣。DeepSeek代表著這種押注：中國能夠以足夠低的成本生產鋼鐵、太陽能電池板和智慧手機並制霸全球，那麼它在AI領域也能這樣做。

「中國開源模型是對美國企業開發前沿AI模型所投入的巨額資金的一種極高效回應，」Clarion AI Partners創始人兼執行長Bennett B. Borden表示。「通過完全開放高性能模型並採取激進的低價策略，中國開發者正在降低全球AI使用門檻。」Clarion AI Partners是總部位於鹽湖城的法律與技術戰略諮詢公司。