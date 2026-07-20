日圓割引　在日本買iPhone平盡全球　蘋果上周六最多加價一成

【日圓/日元】隨著日圓兌美元貶值，促使日本一度成為全球購買蘋果旗下iPhone最便宜的地方。不過公司在上周六（18日）在當地銷售的iPhone 17產品加價8%至10%。



據《彭博》報道，隨著日圓兌美元匯率持續徘徊在近40年來的最低水平附近，蘋果上調了其在日本市場的iPhone及部分其他產品的價格。

入門版iPhone 17加價10%

於周六（18）上午，蘋果日本官網顯示，配備256GB存儲空間的入門級iPhone 17起售價為142,800日圓（約合879.29美元）；這一價格比《彭博》此前看到的129,800日圓高出約10%。

同樣存儲規格的iPhone 17 Pro機型目前的售價為194,800日圓，較此前的179,800日圓上漲了8.3%。其他受此影響的產品還包括Apple Watch和AirPods，部分型號的價格漲幅也高達10%。

蘋果日本公司發言人拒絕對此次價格調整置評。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

蘋果的這一舉措在日本並不罕見；由於日圓匯率持續低迷，許多當地零售商已被迫上調進口商品的價格。

就在三周前，這家總部位於加利福尼亞州庫比蒂諾的公司因存儲晶片長期短缺，在全球範圍內上調了Mac、iPad、智慧家居設備以及Vision Pro的價格。當時，iPhone、AirPods和Apple Watch未受影響。目前尚無跡象表明蘋果會在日本以外的市場提高iPhone價格。