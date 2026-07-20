韓股大時代｜被視為股市波動元凶　韓政府稱無意將槓桿ETF下架

韓國股市走勢波動，外界認為與當地散戶熱衷投資個股槓桿ETF有關。上周四（16日）韓國監管機構更公布多項措施，包括提高最低按金，以及不再批准新的個股槓桿ETF產品面世，希望降低投資者對有關產品的參與程度。不過據當局最新說法，並無計劃將相關產品退市。



據韓國媒體《中央日報》報道，韓國總統府負責國家政策的官員周日（20日）表示，政府不會將掛鉤三星電子和SK海力士的單檔股票槓桿產品退市，因為此舉將給市場帶來巨大衝擊。

韓國總統辦公室政策室長金容範表示，個股槓桿ETF產品規模已達10萬億韓圜。 (Getty Images)

稱將焦點放在限制產品對市場影響

韓國總統辦公室政策室長金容範表示：「這些產品已經存在，且投資者持倉規模超過10萬億韓圜（約合67.2億美元），因此將其退市可能會給市場帶來巨大衝擊。」金容範強調，重點應放在限制這些產品對交易的影響上。

當地監管部門解釋，批准有關產品面世的原因。當局指出﹕「部分原本流向海外市場的投資需求已經回流國內，同時也確實起到了阻止新增資金繼續流向海外的作用。」同時指出﹕「自產品上市以來，韓國股市波動加劇並不能單純用單一股票槓桿ETF來解釋。在韓國市場資金高度集中於三星電子和SK海力士的背景下，全球半導體行業景氣預期與擔憂不斷反復，才導致相關產品波動性擴大。」

監管機構批准個股ETF的做法，惹來市場人士批評。韓國企業治理論壇主席Namuh Rhee表示，「存儲芯片業務具有高度周期性，需求難以預測。允許散戶投資者在這一領域使用兩倍槓桿是一個嚴重的政策失誤。」

市場人士批准當局允許產品面世

韓國的特殊之處在於散戶參與規模龐大，以及監管機構批准單股衍生產品的速度過快。Tcha Partners執行董事Kim Hyung-kyoon表示﹕「很難理解爲什麼監管機構會在市場已經上漲如此之多之後批准這些產品。他們實際上爲散戶投資者創造了一個賭場。」

據《韓聯社》，韓國首爾市長吳世勳發文，嚴厲批評引發韓國股市劇烈波動的槓桿衍生品問題，以及韓國總統李在明提出的「積極減免債務」政策，並敦促政府儘快出臺根本性對策。

他指出，今年韓國KOSPI指數已累計37次觸發程式化交易臨時限制機制，已經超過2008年全球金融危機全年26次的紀錄。吳世勳批評稱：「政府明知單一個股槓桿衍生產品存在巨大風險，卻仍批准上市，並在散戶投資者資產不斷蒸發期間袖手旁觀，最終導致今天的局面。」

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

值得注意的是，監管機構亦曾表示，對允許有關產品面世感到後悔。

為促使股市走勢回穩，韓國官方於上周四出手去槓桿。

提高最低保證金兩倍

金融委員會（FSC）宣布提高晶片槓桿ETF最低保證金要求，同時將禁止新的個股槓桿產品上市。

FSC宣布，提高晶片槓桿ETF最低保證金要求，由1,000萬韓圜提高至3,000萬韓黮圜，僅認可現金作為保證金。

同時將禁止新的單一股票槓桿產品上市，將建議券商不要推出新的槓桿型ETF，禁止相關廣告宣傳；收緊關於價格差管理的監管規定。