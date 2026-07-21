掌舵衍生無耐已驛馬星動！　馬浚偉走訪雲浮市　覓康養文旅等商機

繼早前率領港、內地管理層赴雲浮生產基地考察後，衍生（6893）聯席行政總裁馬浚偉近日再度推進合作，與雲浮市政府相關部門交流，探索康養旅遊及大健康產業合作機遇。馬浚偉透露，集團正與雲浮多個地方政府及企業商討合作，涵蓋藥食同源農業、文旅及健康產品研發，期望今年內確立方向，並於明年推出新產品。



馬浚偉透露，集團正設計研學團、藥食餐飲及養生體驗營，吸引香港、大灣區以至其他地區人士到訪，體驗中醫藥文化及藥食同源特色。

打造特色康養文旅吸引香港及大灣區人士到訪

馬浚偉聯同集團主席兼聯席行政總裁關麗雯，走訪羅定市、新興縣等地政府部門，參觀養老服務中心、職業學校、旅遊度假區及醫療設施，全面了解雲浮在養老服務、文化旅遊、生態農業及健康產業的優勢。是次交流由雲浮市僑聯安排。

他指出，衍生集團已在雲浮投資逾三億元人民幣建設健康醫藥產業園，園區獲評為國家3A級旅遊景區，成為當地具代表性的健康醫藥基地。考察讓集團更全面掌握雲浮不同地區的產業特色，並看到許多值得深入合作的新方向。

馬浚偉強調，集團積極配合國家《國民健康「十五五」規劃》，以「藥食同源」及中醫「治未病」理念為核心，推動預防勝於治療的健康模式。他表示：「現在不是醫病為目標，而是防止患病為目標，這就是中醫『治未病』的理念。」

展望未來，衍生集團將持續加強與雲浮市政府、廣東省及大灣區各單位的合作，圍繞「藥食同源」理念，推動健康產品、康養文旅、養生餐飲及運動等多元發展。

推動藥食同源產業拓展健康產品

衍生集團正與雲浮市政府研究多項合作，包括文旅發展、研學交流、藥食餐飲及養生體驗，期望結合中醫藥文化、健康理念及雲浮自然資源，打造特色康養文旅項目。馬浚偉透露，集團正設計研學團、藥食餐飲及養生體驗營，吸引香港、大灣區以至其他地區人士到訪，體驗中醫藥文化及藥食同源特色。

除文旅外，集團亦積極推動藥食同源產業合作。馬浚偉指出，集團於雲浮擁有約1,100畝山地及種植基地，栽種玉米、番茄、枇杷及化橘紅等農作物，具備發展健康產品的潛力。集團正與羅定、新興、鬱南等地單位研究合作方向，期望今年內確立計劃，並於明年推出新產品。

展望未來，衍生集團將持續加強與雲浮市政府、廣東省及大灣區各單位的合作，圍繞「藥食同源」理念，推動健康產品、康養文旅、養生餐飲及運動等多元發展。馬浚偉強調：「健康不只是保健產品，而是身、心、靈的健康。我們希望透過文旅、飲食、保健品及運動等元素結合，推動更多人建立健康生活方式。」