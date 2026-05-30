馬浚偉出任衍生聯席CEO　親自為公司代言網民笑稱：年薪250萬超值

現年54歲的馬浚偉（Steven）事業版圖在2026年再度迎來歷史性突破！繼早前卸任新城電台行政總裁一職後，他宣布正式加盟香港上市公司衍生集團（6893.HK），空降出任集團副主席兼聯席行政總裁，據悉年薪高達250萬港元。



馬浚偉早前宣布加盟衍生集團（6893.HK），出任集團副主席兼聯席行政總裁，據悉年薪高達250萬港幣。（Facebook@馬浚偉 Steven Ma）

霸氣巡視雲浮基地

馬浚偉對新工作展現出極高的熱忱與敬業精神，連日來在小紅書、Facebook等各大社群平台瘋狂更新動態，瞓身為公司做免費生招牌。

馬浚偉經常在社交平台發動態宣傳自家公司（Facebook@馬浚偉 Steven Ma）

他日前率先公開了一張抵達衍生集團位於內地雲浮總部基地的照片。相中馬浚偉身穿挺拔正裝，筆直地站在氣派非凡、宏偉現代的辦公大樓前。由於該建築物風格極具視覺震撼力，再配上他自帶的明星氣場，大批網民看後紛紛留言馬總好有型。

馬浚偉與雲浮總部基地合照。（Facebook@馬浚偉 Steven Ma）

倚靠農地車扮Cool 親解「千畝中藥王國」

緊抓流量密碼的「馬總」再度加碼，曬出一張顛覆大眾想像的CEO工作照。照片中的馬浚偉脫下西裝，換上俐落的黑色Tee，一臉酷勁地倚靠在基地的農地運輸車旁，直接將農田背景拍出了時尚大片的質感。

馬浚偉換上俐落的黑色Tee，倚靠在車旁扮cool。（IG@ma_chun_wai）

藉由這次「下鄉巡視」，馬浚偉也大方地向大眾揭開了新東家的驚人實力，集團除了坐擁超過100畝面積的現代化健康醫藥產業園外，更在周邊開發了接近1100畝的廣闊山園與自有農地。馬浚偉還興奮地說：「現在，就先發一張『扮Cool』而且充滿『年代感』的照片，讓大家開心一下！」

網民笑稱馬浚偉又cool，又會做自己公司代言人，簡直超值。（IG截圖）

大家紛紛認為，衍生集團這波天價請來馬浚偉，不僅成功打通了香港與內地大眾的知名度，更身體力行做自己公司的代言人，這250萬的年薪，集團簡直賺翻了！