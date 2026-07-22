投資者風險胃納升溫　交易活動指數創四年新高　科技股最受追捧

美國減息預期升溫，加上人工智能（AI）投資熱潮持續，投資者風險偏好進一步改善。嘉信理財（Charles Schwab）最新公布的「嘉信交易活動指數」（STAX）顯示，今年6月指數升至59.12，按月上升7.3%，並創下四年來新高，反映客戶投資情緒持續轉強。其中，資訊科技股成為最受資金青睞的板塊。嘉信財富管理團隊認為，在經濟維持穩健及企業盈利前景樂觀支持下，科技創新及AI主題仍將是市場焦點，而固定收益資產在高息環境下亦具備吸引力。



嘉信理財香港公布最新「嘉信交易活動指數」（STAX）（張偉賢攝）

STAX指數創四年新高 科技股最受追捧

嘉信理財香港今日（22日）公布最新市場展望及客戶交易數據，反映投資者對後市態度趨向樂觀。

數據顯示，「嘉信交易活動指數」（STAX）於今年6月升至59.12，較5月的55.08進一步上升，並創下過去四年新高，顯示投資者風險承擔意願持續增強。

從資金流向觀察，嘉信客戶於6月份的淨買入量較淨賣出量高出逾兩倍，反映市場參與度顯著提升。在各個行業板塊當中，資訊科技板塊最受投資者歡迎，其次為通訊服務及非必需消費品板塊。

嘉信理財香港有限公司高級副總裁及理財顧問林長傑表示，相關數據反映投資者對科技創新及人工智能驅動增長前景仍充滿信心，同時看好美國消費開支及企業投資維持穩健，為企業盈利提供支持。

他指出，儘管市場仍面對地緣政治及政策不確定性等因素，但整體經濟基本面仍然具韌性，令投資者願意增加股票配置，尤其是具備長期增長潛力的科技相關資產。

「嘉信交易活動指數」（STAX）於今年6月升至59.12。（嘉信官方網站）

固定收益吸引力提升 偏好優質企業債

除股票市場外，嘉信亦看好固定收益資產的投資價值。

林長傑表示，目前高利率環境為投資者帶來較過去數年更具吸引力的收益機會。隨着市場預期未來利率有機會逐步回落，投資者不應只集中配置於超短期存款產品，而可考慮透過債券產品鎖定較高收益率。

他建議，現階段可關注投資級別企業債、高收益債券及優先證券等資產類別。當中，投資級別企業債在風險與回報之間提供相對均衡的選擇，而高收益債券及優先證券則有望帶來較高收益水平。

不過，他提醒，不同固定收益產品涉及不同程度的信用風險及市場風險，投資者應根據自身投資目標、財務狀況及風險承受能力作出合適資產配置，並保持投資組合多元化。

林長傑認為，在利率周期逐漸轉向之際，股票與固定收益並重的資產配置策略，有助投資者在把握增長機遇的同時，兼顧收益及風險管理需要。