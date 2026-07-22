美股｜道指早段靠穩　納指跌逾百點　油價約升3%

晶片股疲軟令市場情緒低迷，美股周三（7月22日）早段個別發展， 道指最新靠穩，納指則跌逾百點。油價繼續上揚，最新約升3%。



圖為2025年5月19日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間7月22日

【22:50】微軟跌逾2% 超微電腦飆24%

道指最新報52,286點，漲62點或0.12%；納指最新報25,708點，跌128點或0.50%；標普500指數現報7,496點，跌12點或0.17%。

重磅科技股方面，微軟現跌2.30%、Amazon挫1.35%、蘋果公司（Apple）跌0.85%。TAI晶片龍頭Nvidia漲0.25%。

另外，AI伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）股價飆升24.51%，該公司表示第四季新訂單已獲得超過600億美元的訂單，並預計毛利將超過先前預期。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

【22:40】油價約升3% Bitcoin現報6.5萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶86.65美元，漲2.31美元或2.74%。倫敦布蘭特期油每桶報93.81美元，升2.80美元或3.08%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$65,627.73美元、24小時內跌逾1%。