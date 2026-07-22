AI六小虎｜月之暗面推Kimi K3後打鐵趁熱　傳按500億美元估值融資

內地人工智能（AI）企業月之暗面繼推出令市場驚艷的新模型後，有傳公司以500億美元估值進行融資。



據《彭博》報道，月之暗面準備乘不久前發布的人工智能模型帶來的旋風，在8月啟動香港上市前最後一輪融資談判，以不超過500億美元的估值為基礎來籌措資金。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

早前估值為315億美元

知情人士透露，這家中國人工智能實驗室將在未來幾天完成始於今夏的一輪融資，而當時的估值為315億美元。不願公開身份的人士還說，月之暗面有意在此後立即與潛在投資者展後續融資談判。預計那將是該公司最早今年首發上市之前的最後一次募資。

月之暗面接觸資本市場的速度之快凸顯了投資者對這家初創公司的濃厚興趣，因其顛覆了外界對中國人工智能技術落後於美國程度的固有認知。擁有2.8萬億個參數的Kimi K3號稱全球最大的開放權重人工智能模型，它以接近OpenAI和Anthropic PBC.最前沿模型的性能令開發者和投資者感到驚喜。

報道據，該公司代表暫未回覆請求置評的郵件。

傳月底前完成拆除紅籌架構

據知情人士透露，月之暗面希望乘勢而上。該公司計劃在本月底前完成海外紅籌股架構的剝離，為國內融資和更廣泛的IPO籌備工作鋪平道路。

中國企業的融資速度通常遠超美國，尤其是在它們成為新聞焦點或所在行業炙手可熱之時。就月之暗面而言，其動作之快也源於公司的業務前景。

宣傳圖。（世界人工智能大會）

儀6月年化經常性收入達3億美元

據《彭博》報導，月之暗面6月的年度經常性收入、即衡量未來營收的指標達到3億美元，遠超4月的2億美元。一位知情人士透露，自K3模型發布以來公司日銷售至少猛增了六倍。

該公司的現有投資者包括中國科技領軍企業美團（3690）和騰訊控股（0700）；知名風險投資公司IDG資本、HSG和真格基金；以及國有的中國移動（0941）和北京市人工智能產業投資基金。