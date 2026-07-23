金價有所異動　紫金黃金國際不妨留意｜許繹彬

四年一度的世界盃球賽曲終人散，部份投資者可以將視線重返股票市場。不知是否湊巧，港股在世界盃結束後的首個交易日（即20日），突然反彈，在傳統股的引領下，急升580點，收復25000點大關及50天線（即24,745點），以25,143點收市，氣勢突然回勇。



有此銳勢的主因，相信是跟港股唇齒相依的內地股市谷底反彈所帶動；內地股市能夠呈現強勢的原因是中證監召開座談會，廣邀上市公司、行業機構、專家學者等出席座談會，討論強化資本市場預期引導、進一步推動穩市機制制度化等議題；深化的議題，即時令多家上市公司在周一開市前就發布控股股東增持計劃等，托市的消息再度在市場出現。

四年一度的世界盃球賽曲終人散，港股在世界盃結束後的首個交易日突然反彈，氣勢回勇。（Reuters）

兩大國有資本營運平台擬掃600億人幣資產

再者，兩大國有資本營運平台：中國國新和中國誠通分別表態，向市場披露增持約600億元人民幣A股資產。消息一出，上海科創50指數及深圳創業板指數在本周二（21日） 急升10.73%及7.05%收市，創下2024年10月18日後最大單日升幅，更帶領上證指數結束3連跌，由3,764點起步上升，截至昨日（22日）已升近3,900點水平，在內地股市一片光明下，帶動港股突圍，亦屬正常反應。

而近期弱勢的AI相關人工智能科技股，在周二（21日）受惠於內地「AI六小虎」月之暗面發表新一代大型語言模型Kimi K3，加上中國人工智能（AI）大模型企業智譜（2513）宣佈完成建設一座大型AI數據中心，指出全部採用中國製晶片等多項利好消息下，刺激一眾相關股份的股價大反彈，當中主角智譜升36.8%。儘管如此，卻未能令港股再進一步攀升，港股在超越25000點後，呈現疲態，後勁不繼。

港股升穿25000點後現疲態

在七月份有領軍作用的股王騰訊（0700）再傳不利消息；內地公募基金在第二季報披露騰訊（0700）成為公募基金減持市值最多的股份，且退出前十大重倉股。消息一出，其股價在昨日（22日）又再急插超過7%，更完全蒸發整個七月份的升幅；再者，在「北水」持續沽貨及日韓股市昨日急升後回吐或持平收市下，令港股在午後再度失守25000點，低見24802點，最終24892點收市。

受惠於新一代大型語言模型Kimi K3的發表等多項利好消息，刺激了一眾AI人工智能科技股的股價大反彈。（Reuters）

筆者認為，儘管亞洲多個主要股票市場在「七翻身」月作出調整，但港股仍未能升穿25000點，截至昨日（即22日）恒指已在七月份累升超過1,800點，總算能夠「翻身」，為投資者帶來希望。現階段期望港股能在24600點（即10天線）有所支持，及在日韓等以AI為主導的股市仍然飄搖的情況下，反而對港股有利，恒指有望築底回升，或有力再挑戰25234點（即100天線）或更高水平。

籲投資者小注怡情

儘管人工智能（AI）的相關股份的股價過去給投資者的感覺是反彈力非常強勁，且越升越有，但由於未來在全球人工智能（AI）競爭愈演愈烈，及內地發展蓬勃下，美國一定會覺得為其帶來威脅，從而令互相封殺或管制的情況持續出現；加上韓國已對人工智能（AI）股份的ETF相關產品作出了一系列監控措施；全球相關的同類型股份，未來可能呈現大幅波動，且相信仍未脫離危險期，建議投資者勿過份進取，小注怡情，靜觀其變。沉靜多時的金價近日有所異動，而在港上市的金礦股股價亦有所動作，投資者不妨留意實而不華的紫金黃金國際 （2259）的走勢。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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