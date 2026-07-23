梁文鋒揚言不希望DeepSeek成下一間騰訊式企業　冀能實現AGI

綜合內地傳媒報道，內地AI公司DeepSeek創辦人梁文鋒早前在一個長達4小時的投資者會議上表示，DeepSeek目前並非以商業收益最大化為目標，而是希望通過減少非核心業務投入，提高實現AGI的可能性，公司不追求成為下一個字節跳動或騰訊（0700）式的企業。



梁文鋒據報在會議中多次強調「克制」理念，他認為産品並非DeepSeek當前的主線，而是通往AGI路上的階段性成果，企業無需投入過多資源做C端、B端産品。

在AGI路線方面，梁文鋒提出從CoT到Agent，再到持續學習與AI自我叠代的路徑。

梁文鋒指出，DeepSeek目前並非以商業收益最大化為目標，而是希望通過減少非核心業務投入，提高實現AGI的可能性。（視覺中國）

強調開源策略成實現AGI核心策略

他強調，開源策略與低成本架構是實現AGI的核心策略，DeepSeek不追求成為下一個字節跳動或騰訊式的企業。

《彭博》日前報道，梁文鋒如今已準備好向矽谷發起一場全新的、可能更具威脅的挑戰。金庫裝滿之後，DeepSeek就有了更多資源用於開發尖端AI服務，並以遠低於美國競爭對手的價格賣到全球。中國低成本的開源服務有可能削弱OpenAI和Anthropic在海外市場（以及日益成長的美國市場）的商業前景。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

「DeepSeek不僅僅是一個技術突破，也是一個經濟突破」百觀科技CEORobert Wu稱。該中國分析公司追蹤科技趨勢。

DeepSeek V4標準化智能任務成本遠低美國對手

中國的開源模型價格已遠低於矽谷的競爭對手。根據基準測試機構Artificial Analysis，使用DeepSeek V4 Flash模型完成一項標準化智能任務的加權平均成本僅為2美分，而Anthropic的Claude Fable 5完成同樣任務的成本高達2.75美元。DeepSeek的最新融資表明，這家初創公司的定價策略和擴張力度未來只會愈發激進。

彭博報道補充，內地政府開始將DeepSeek和其他前沿AI模型開發商視為需要去培育、保護並最終轉化為出口的國家資產，就如昔日對待鋼鐵廠和造船廠一樣。DeepSeek代表著這種押注：中國能夠以足夠低的成本生產鋼鐵、太陽能電池板和智慧手機並制霸全球，那麼它在AI領域也能這樣做。