AI泡沫論｜千億利潤僅「紙上富貴」　AI續瘋燒錢　Alphabet收挫7%

谷歌母公司Alphabet發布亮眼的Q2財報。公司單季總營收按年增長24%，實現連續12個季度雙位數營收增長；淨利潤大舉飆升至1121.07億美元；雲業務爆增82%。然而，這份超預期成績單並未打動資本市場，上調的全年資本開支重新點燃AI鉅額支出的擔憂。



財報出爐後，Alphabet美股開市早段股價已大跌逾6%，埋單更瀉逾7%，收報317.69美元。



千億淨利潤、雲業務暴漲82%！

財報顯示，Alphabet第二季度實現總營收1197.96億美元，按年增長24%，超市場預期。

按固定匯率計算增長23%，連續第12個季度實現雙位數收入增長。營業利潤按年增長30%至407.7億美元，營業利潤率提升2個百分點至34%。歸母淨利潤達1121.07億美元，按年大增298%。每股收益（EPS）增長了294%，達到9.11美元。

分業務來看，雲業務成為最強增長引擎，搜索廣告穩健托底。二季度，谷歌服務收入增長15%，達到945億美元。營業利潤395億美元，營業利潤率從40.1%進一步提升至41.8%。

其中，谷歌搜索及其他業務達633億美元，按年增長17%；谷歌訂閲、平台與設備業務達129億美元，按年增長15%，YouTube廣告業務達111億美元，按年增長13%。

谷歌雲營收247.68億美元，按年暴漲82%，創近年來最快增速，大幅超越市場預期。營業利潤由去年同期的28.26億美元增至88.14億美元，利潤率提升至 35.6%。

另外，雲業務積壓訂單增至5140億美元，較上季度約4600億美元進一步擴大，首次突破5000億美元。

用戶端AI生態數據同樣亮眼。Gemini App 月活達到9.5億，Gemini模型每分鐘可處理220億個 API token，C 端與企業端 AI 產品形成雙向增長。Gemini Enterprise的採用範圍持續擴大，目前已有近90%的《財富》100強企業投入使用。

谷歌與Alphabet首席執行官桑達爾·皮查伊表示，公司在人工智能領域的投入正在重新定義業務各個領域的無限可能。

「燒錢」力度加大

值得關注的是，谷歌千億級別淨利潤，暗藏巨大 「水分」 。

財報顯示，當期 「其他收益」 高達979.83億美元，去年同期僅26.62億美元，是推高淨利潤的核心來源。

這筆收益屬於股權證券未實現賬面浮盈，無法直接轉化為經營現金流。收益主要來自 Alphabet 早年佈局：公司持有 SpaceX 約7%股份，伴隨SpaceX登陸納斯達克收穫百倍賬面回報；手握AI獨角獸 Anthropic 約14%股權，同時重倉Databricks。

這類投資收益屬於非經營性收益，具備極強波動性，資本市場普遍沒有將其納入核心經營能力的考量。

Alphabet 持有 SpaceX 約7%股份，伴隨SpaceX登陸納斯達克收穫百倍賬面回報。（Reuters）

另外，公司持續加碼AI，資本開支狂飆。二季度谷歌資本開支達到449億美元，按年近乎翻倍。由於購置物業和設備支出超過經營現金流，本季度自由現金流為負59億美元。這是公司自2004年上市22年以來，歷史上首次出現負現金流。

與此同時，谷歌還進一步上調全年資本開支指引，預計2026年資本支出將在1950億—2050億美元之間，持續加碼數據中心、GPU 算力基建。

這已經是年內第二次上調。上一季度，谷歌已將資本支出預期上調至1800億-1900億美元，並表示未來將大幅增加投資。

橫向對比來看，谷歌 2023年全年資本開支僅323億美元，三年增長超過5倍。

2026年3月5日，德國柏林，谷歌新的人工智能 (AI) 中心開幕式上，展示了一個特別設計的谷歌標誌。（Reuters）

谷歌首席財務官（CFO）Anat Ashkenazi表示，此次上調支出區間，主要是因為公司正在加快產能交付，以滿足不斷增長的需求。她指出，只要投資回報率仍然具有吸引力，谷歌將繼續加大投入。「我們仍處於供給受限的環境中。我認為，過去幾個季度我們一直在強調這一點。目前，我們不僅看到外部雲客戶的需求非常強勁，公司內部各項業務對相關資源的需求也同樣旺盛。」

大模型迭代正遇阻

值得一提的是，谷歌大模型迭代正遇阻。此前，原定推出的旗艦模型 Gemini 3.5 Pro 不及預期被迫推遲，僅發布多款輕量級模型。

面對 OpenAI、Anthropic 接連更新新一代大模型，谷歌主力模型更新節奏放緩，疊加核心人才流失，外界開始擔憂其在全球 AI 競賽中的競爭力。

Waymo 等前沿項目虧損持續擴大，大模型研發開支同步走高，進一步抬升長期投入成本。

這場持續燒錢的AI持久戰，谷歌的答卷才剛剛寫到中段。