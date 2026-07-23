DeepSeek投資者交流會內容曝光　梁文鋒直指Nvidia護城河快速瓦解

DeepSeek創始人梁文鋒在流出的投資者交流會內部談話中，闡述了對國產AI算力產業與生態發展的核心觀點。



他表示當前國產AI晶片替代迎來歷史性機遇，其硬體與生態不存在適配障礙，英偉達無法阻擋替代進程，當前唯一問題是產能不足，預計一年內可扭轉市場對國產晶片「用不起來、不好用」的認知。

近期，DeepSeek完成了公司首次外部股權融資，募資總額約510億元。在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會。（騰訊科技）

他指出Nvidia（英偉達）CUDA生態護城河正快速瓦解，多重行業變革疊加出口管制為國產AI晶片開闢了發展視窗期。

從華取得1.6萬張950卡

他透露DeepSeek已與華為合作，拿到一萬六千張950卡用於跑通生態，華為的950超節點在性能和價格上可完全平替Nvidia GB200、GB300，其對國產算力產業發展持樂觀態度。

綜合內地傳媒報道，內地AI公司DeepSeek創辦人梁文鋒早前在一個長達4小時的投資者會議上表示，DeepSeek目前並非以商業收益最大化為目標，而是希望通過減少非核心業務投入，提高實現AGI的可能性，公司不追求成為下一個字節跳動或騰訊（0700）式的企業。

2025年6月30日，圖為Getty設計的一個顯示有deepseek標誌的手機螢幕擺放在人工智能字體的展示版前。（Getty）

梁文鋒據報在會議中多次強調「克制」理念，他認為産品並非DeepSeek當前的主線，而是通往AGI路上的階段性成果，企業無需投入過多資源做C端、B端産品。

在AGI路線方面，梁文鋒提出從CoT到Agent，再到持續學習與AI自我叠代的路徑。

強調開源策略成實現AGI核心策略

他強調，開源策略與低成本架構是實現AGI的核心策略，DeepSeek不追求成為下一個字節跳動或騰訊式的企業。