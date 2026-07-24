康方生物能否重拾升勢　雙靶點新藥成關鍵｜彭偉新

在香港上市的康方生物（9926），是近年本地市場中較具代表性的創新藥企業之一。集團主力從事抗體藥物研發及銷售，集中於癌症及免疫系統相關疾病治療。現時兩大核心產品為AK104及AK112。前者已在內地上市，用於多種癌症治療；後者則是集團未來最重要的增長動力，現正於中國及海外推進多項大型臨床研究。AK112的最大賣點，是在晚期肺癌研究中顯示可延長病人整體存活時間，這類數據在醫藥行業屬於含金量極高的成果。



從行業角度看，生物科技並非傳統周期性行業，不會因經濟好壞而明顯升跌，而是受臨床結果及監管批核進展所主導。近年資金環境轉緊，市場不再單純追捧「講故事」的公司，而是更加重視是否真正有產品上市、能否帶來實質銷售及現金流。癌症免疫治療市場競爭相當激烈，尤其是傳統單一標靶藥物已進入成熟階段，價格競爭明顯。能夠同時針對兩個作用目標的新一代藥物，便成為突圍關鍵。康方正正屬於這一類企業，其產品以「雙靶點」設計作為賣點，強調在療效與安全性之間取得平衡。

在香港上市的康方生物，是近年本地市場中較具代表性的創新藥企業之一。（康方生物官網）

行業中，康方的優勢在於其核心產品數據具有說服力。AK112在中國進行的HARMONi-6研究顯示，死亡風險降低約34%，風險比率為0.66。隨著時間推進，全球研究中的整體存活數據亦逐步改善，由最初的0.79改善至0.76，而且西方病人數據與亞洲病人差距縮窄，有助消除市場對地區差異的疑慮。不過，競爭對手亦包括多間國際大型藥廠，市場規模雖大，但能否真正成為主流治療選擇，仍需時間驗證。

去年收入逾30億人民幣

財務方面，集團仍處於投資期，2025年收入約30多億元人民幣，較之前有所回升，主要受產品納入醫保目錄後銷量增加帶動。由於研發及銷售開支仍高，集團暫未全面轉盈，但多家券商預測，隨著AK112逐步放量，收入將於未來兩至三年快速上升，並有機會於2027年前後轉虧為盈。毛利率維持在較高水平，顯示一旦銷售規模擴大，盈利彈性不低。

集團亮點主要集中於三方面。

第一，是整體存活時間數據的持續改善，這類數據比單純延長病情穩定時間更具臨床價值。

第二，是中西方研究結果逐步一致，增加美國市場批准機會，下一個重要時間點為美國監管機構的審批結果。

第三，是產品組合逐步擴大，集團亦發展其他新藥，包括抗體結合藥物及免疫相關產品，為長遠增長鋪路。



康方生物的機構投資者持股比率為32.21%，自今年3月24日至今年7月23日期間，股價錄得14.17%的跌幅，該期間共錄得136.15億港元的資金流入（見下圖），當中大戶佔其中的80.96億港元，而散戶則佔當中的55.23億港元。大戶對散戶資金流比率為1.5：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上24.77%；而最低曾經跌至0.48%，至於7月23日當日則為5.7%，大戶資金流似乎已開始見底回升，有助拉動整體股價向上。市場現時共有18位分析師對康方生物有進行調研，所給予的目標範圍為130港元至226港元，而平均值為171.07港元，較現價103港元有66.09%的上行空間。

康方生物（09926）於2026年3月24日至7月23日期間的資金流狀況。

康方生物股價於去年8月升上178.2港元見頂後，股價曾持續回落，曾跌至今年3月低位見93.65港元後一度反彈，更曾反彈上今年4月時高位156.00港元，不過，未能進一步升返去年8月高位後，便進一步下試更低水平，股價曾見80.20港元，累計跌幅達到55%。除了股價下跌外，更重要是反映股價動力的9天RSI曾跌穿30進入超賣區，而在股價於80港元水平整固下，RSI終於成功重返30紓緩了超賣的壓力。股價近日進一步反彈，並重返100以上水平，雖然未能向上突破由4月高位156港元開始形成的跌浪總跌幅的38.2%，不過，MACD已成功出現牛差，有望進一步推動股價上升。投資者可以在100.0港元水平入場，等股價作出突破後，有機會以由178港元開始的整個跌浪總跌幅38.2%作為反彈目標，上望120港元，只要股價未有跌穿日前低位87.50港元，暫時毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

