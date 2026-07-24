美國徵新關稅　馬時亨︰對香港影響不大　世界變但港有韌性應對

美國最新以強迫勞動問題為由，對60個貿易夥伴加徵10至12.5%關稅，當中中國內地及香港被加徵12.5%關稅。香港貿發局主席馬時亨認為，新關稅對香港影響不大，仍維持今年出口增長20%的預期。同時，國家主席習近平也將訪美，馬時亨稱︰「美國總統(特朗普)鍾意改嘢，相信(關稅對香港)唔會有太大影響。」

2025年4月10日，插圖中可看見美國國旗和「關稅」的標籤。（Reuters）

香港有韌性應對風浪 籲不用擔心

貿發局總裁張淑芬就指出，香港出口主要為電子產品，在目前人工智能(AI)趨勢下，數據中心及晶片應用等相關產品，相信會繼續帶動出口或者轉口，有信心香港貿易在高增值產品等方面，會保持動力。

馬時亨表示，過往一年市場面對最大為地緣政治，包括美國的對等關稅，對供應鏈及企業帶來挑戰，而傳統歐美市場也面對挑戰，故此需要拓展新市場，以「內聯外通」。而香港過往都具備資源及韌性去應對風浪變動，「同你講未來五年或者10年出口都有20%增長，係呃你，因為世界會變，但相信香港能夠適應有韌性，不用擔心。」

擬在未來6至9個月開設埃及顧問辦事處

今年為貿發局成立 60 周年，今日公布兩大優化措施：一是「優化架構 增效創新」，推行「產業群組策略」，提升營運效率，全力支援企業制定更全面的推廣布局；二是「優化資源 開拓新市場」，優化全球網絡資源，在全力協助企業深耕傳統市場的同時，亦開拓新市場商機，包括中亞、中東、北非等高增長市場。

馬時亨透露，貿發局將在未來6至9個月，在埃及開羅設立新的顧問辦事處，以強化在非洲的現有布局。

特首早期率團出訪中亞哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦，馬時亨表示，貿發局將積極跟進相關工作，加強哈薩克斯坦阿拉木圖顧問辦事處的資源，以提升對中亞地區的支援。至於中東方面，會加強沙特阿拉伯利雅得顧問辦事處的資源。為把握橫跨中亞、中東及非洲的經濟紐帶所帶來的機遇，亦會在埃及開羅設立新的顧問辦事處，以強化本局在非洲的現有布局。此外，為配合共建一帶一路倡議，會加強巴西聖保羅及智利聖地牙哥辦事處的資源，覆蓋秘魯市場，以捕捉全球南方延伸經濟紐帶所帶來的機遇。

貿發局內部將設立六大產業群組

他補充，針對東盟市場，貿發局將加強在新加坡、越南、馬來西亞及菲律賓的推廣工作及支援能力;，亦會加強歐洲土耳其辦事處的資源。傳統市場方面，貿發局將繼續維持與北美的雙向貿易及投資關係，鼓勵美國及加拿大企業參與本局活動，促進更緊密的經貿互動。與此同時，亦會積極推動亞洲、歐洲及非洲之間的經貿交流，並擴大倫敦辦事處的職責範圍，統籌北歐市場的推廣及業務發展。

針對東盟市場，貿發局將加強在新加坡、越南等地的推廣工作及支援能力。

另外，在優化架構，增效創新方面，為更精準支援業界應對複雜多變的全球貿易環境，貿發局以「產業群組策略」為核心，重新配置職能，設立六大產業群組，包括金融及專業服務、全球網絡及供應鏈、科技及數碼創新、大健康及創意產業、消費品及生活時尚及企業規劃 。

張淑芬指出，這種產業群組模式不僅提升營運效率，更促進團隊的產業知識及人脈，提升內部的協同效應，為企業提供更全面的一站式全球支援。「無論企業需要尋求資訊、或參加本地國際展覽或會議、參加海外考察團、尋找投資者、開闢生產線，還是開拓新市場，不同產業持分者，都可以透過貿發局產業群組單一接觸點，獲得一站式全面支援。」