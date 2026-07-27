內地版海力士長鑫科技今登陸A股高開471%　中籤者賬賺2萬元人民幣

全球第四大DRAM製造商﹑有內地被海力士之稱的長鑫科技（上海﹕688825），今日（27日）正式登陸內地科創板，開市報49.5元（人民幣‧下同），較招股價8.66元高出40.84元或471.59%，以每名中籤者獲分派500股計算，賬面賺2.04萬元



長鑫科技日前公布IPO中籤號碼共有7,702,207個，每個中籤號碼只能認購500股長鑫科技A股股票。

長鑫存儲位於合肥項目。（網上圖片）

為全球第四大DRAM生產商

DRAM晶片支撐從智慧手機到AI伺服器等各類設備。長鑫已成為北京方面在高帶寬內存（AI數據中心的關鍵組件）等領域降低對外國供應商依賴的最大希望。

長鑫科技的初始市值達到5,800億元。若按今年預計約1,000億元淨利潤計算，其估值相當於2026年預期收益的約5.9倍，而市場普遍預期為20倍，這為股價上漲留下了相當大的空間。

華夏基金有認購長鑫

另一方面，華夏基金公告稱，長鑫科技將於2026年7月27日在科創板上市，旗下部分ETF參與其網上/網下申購，上市前按8.66元發行價估值。因上市首日前5個交易日不設漲跌幅限制，股價波動大，且ETF的基金份額參考淨值（IOPV）僅含發行價，未含市場價格波動，上市首日IOPV與基金份額淨值或存差異，提醒投資者關注風險。

阿里為股東之一

長鑫科技成功上市，對其戰略投資者帶來理想收益，其中包括合肥市政府背景的投資平台、國家集成電路產業投資基金等國有股東。阿里雲計算、另一家記憶晶片供應商兆易創新也在大的機構投資者之列。