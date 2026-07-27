中國再保險盈利回升在望　低估值帶來修復空間｜彭偉新

中國再保險（1508）為中國最大再保險集團，主要從事財產再保險、人身再保險及財產險直保業務，2025年總保費收入約1,803億元人民幣，其中財產再保險分保費686億元，佔比約37%，人身再保險619億元，佔比約34%，財產險直保528億元，佔比約29%，另有資產管理業務。集團亮點在於英國橋社於特種險領域具突出承保能力，2025年海外財再承保利潤佔比逾八成，綜合成本率顯著優於同業。短期受惠全球巨災損失偏低及高股息風格輪動，中期受惠非車險及保障型健康險需求提升，長期則受益於國際化布局深化與ROE中樞穩步改善。



中國再保險所處行業具有明顯周期性特徵，全球再保市場經歷近年硬周期後，費率自2025年起逐步回落，呈現由硬轉軟的趨勢，但整體承保條件仍高於上一輪軟周期低位，顯示盈利基礎尚算穩健。2026年上半年全球巨災賠付處於近年低位，有助改善海外財產再保險綜合成本率，惟未來仍需關注自然災害與地緣政治風險對盈利的波動影響。

中國再保市場集中度高，屬寡頭格局，中再在境內財產及人身再保市場均居領先地位，與多數直保公司保持穩定合作關係，市場份額優勢明顯。行業競爭方面，境內再保以合約分保為主，盈利彈性有限；境外市場競爭加劇，費率壓力上升，但具專業能力的特種險公司仍能維持相對較佳承保表現。

境內財再綜合成本率96%

營運成本方面，境內財再綜合成本率大致維持於約96%至盈虧平衡附近，海外業務受周期影響較大，直保業務綜合成本率接近100%，顯示整體行業屬低利潤率、資本密集型產業，盈利對承保紀律與投資表現依賴度較高。

中國再保險為中國最大再保險集團，主要從事財產再保險、人身再保險及財產險直保業務。（中國再保官網）

回顧2025年業績，集團歸母淨利潤約97.7億元，按年下跌約7.4%，股東權益回報率約9.2%。盈利回落，部分原因與投資收益波動及個別板塊表現有關。不過，多家券商預測2026年盈利有望回升，部分預測淨利潤可達逾120億元水平，股東權益回報率有機會提升至雙位數。若盈利改善落實，市場對其估值的看法或會改觀。

國際化佈局成亮點

集團的亮點，首先在於國際化佈局。英國橋社專注於能源險、責任險及其他專門風險，承保紀律較強，近年海外財再承保利潤佔比高，綜合成本率亦優於不少同業。其次，內地財險市場正由車險主導，逐步轉向非車險及新興領域，例如工程質量潛在缺陷保險、巨災保險及新能源相關保障，這些業務通常需要再保支持，為集團帶來中期增長動力。

在人身再保方面，過去因儲蓄型產品佔比高及部分精算假設調整，拖累服務結果。不過，隨保障型健康險及長期護理保險需求增加，加上醫保支付改革推進，商業保險角色逐步提升，集團在人身再保的數據及風控能力，有助捕捉新一輪保障型產品增長機會。若業務結構優化，人身再保盈利有望逐步改善。

中國再保險在人身再保的數據及風控能力，有助捕捉新一輪保障型產品增長機會。（中國再保官網）

從估值角度看，市場對中國再保險2026年及2027年的業務仍然看好，預期集團在未來兩年的收入仍然可以維持4.3%的增長，至於兩年的預測每股盈利維持0.28元人民幣及0.30元人民幣，以現價估算的遠期市盈率只有4倍及3.7倍，仍然低於行業平均市盈率8.5倍，反映集團的估值仍處於偏低區間，股息率預期會達到6.2厘水平，以內險股來說具吸引力。現時中國再保險有6位分析師對其進行調研覆蓋，目標價主要在1.00港元至2.00港元之間，而中位數則達到1.67港元，按現價計算，目標價中位數仍然高於現價達22%。

料今明兩年收入增逾4%

中國再保險股價自去年8月升抵1.83港元見頂後，已經在今年1月及3月兩次再升抵該水平見頂後回吐，反映該水平的阻力非常明顯。而股價自3月由1.84港元回落後，股價持續下跌，更於6月底時跌至1.03港元的低位後，連9天RSI亦失守30，形成了超賣走勢。不過，隨著股價反彈並成功升破20天線後，股價已由低位升返1.36港元，剛好收復了整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，由於MACD已成功重返正數水平，而且更形成了牛差，因此，預期股價可以繼續反彈，若果以整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價更有望升上1.53港元水平，以技術反彈目標計算仍然較現價高出11%。投資者可以在1.35港元水平買入，上望1.55至1.60港元之間水平，只要股價未有失守1.20港元，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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