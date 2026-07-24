財經視野｜兩負面因素疊加釀完美風暴　捲走美股七巨頭6萬億市值

美國股市於周四（23日）下挫，三大指數均低收，其中反映科技股走勢的納斯達克指數更跌2%。觸發今次跌市，既因為美國及伊朗戰火重現，亦因為投資者對大型科技企業巨額投資感到憂慮，當中包括Tesla在內的「七巨頭」遭到拋售，單日損失市值接近8,000億美元（約6.24萬億元）。



據《彭博》報道，美國和伊朗戰火重燃給全球宏觀經濟前景蒙上陰影的同時，華爾街越來越擔心大型科技公司在人工智能領域豪擲數千億美元的做法。

納指跌近2%

美國股市科技七巨頭創出了2025年4月關稅風波以來的最大單日跌幅。相關指數重挫4.8%，抹去了7,970億美元的市值。該板塊的拋售導致標普500指數收跌1.2%，而科技股雲集的那斯達克100指數更是大跌1.9%。

罪魁禍首當屬Alphabet Inc.和Tesla於周三（22日）收市報發布的季度業績。相關信息令交易員大為緊張，也讓人對過去三年多推動股市上漲的人工智能交易還能持續多久產生了疑慮。Alphabet將今年的資本支出預測提高至不超過2,050億美元。與此同時，Tesla公佈遠不及分析師預估的利潤後，該公司行政總裁伊馬斯克對投資者說2026年將是「資本支出的大年」。

Tesla標誌（GettyImages）

Mahoney Asset Management行政總裁Ken Mahoney說﹕「真正的問題在於源源不斷支出的金額」 ，又表示﹕「沒有人知道投資回報是多少。」

他還表示，宏觀經濟環境，包括美伊戰爭升級而導致的油價上漲，都愈發給這些股票帶來壓力。Ken Mahoney更指出﹕「這是一場完美風暴」 。

晶片股也受到衝擊，費城證券交易所半導體指數下跌0.5%。這個行業是人工智能支出的最大受益者，今年以來該指數已上漲超過70%。但交易波動性日益加劇，過去兩個月中擺幅小於1%的時間只有五個交易日。

「七巨頭」指數較高位挫11%

投資者對大型科技公司斥巨資建設人工智能基礎設施的做法日益謹慎，拋售潮隨之而來。「七巨頭」指數目前從5月下旬觸及的紀錄高點下跌了11%，2萬億美元市值灰飛煙滅。

2021年11月17日，美國Alphabet旗下公司Google的標誌於紐約市曼哈頓出現。（Reuters）

Tesla股價周四暴跌15%，是2025年3月以來最慘烈的一天。Alphabet則下挫7.1%，創下2025年5月以來最大單日跌幅。其它人工智能領域的主要投資公司也受挫。微軟下滑2.2%，亞馬遜損失4.6%，Meta Platforms Inc.下降3.4%。這三家公司都將於下周公佈季度業績。