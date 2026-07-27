中美AI競賽｜曾公開挑機馬斯克　月之暗面Kimi K3今起供公眾下載

據《彭博》報道，內地人工智能（AI）企業月之暗面即將開放Kimi K3模型供大眾下載，此舉將擴大其在全球開源軟體社群的影響力；在此同時，美國越來越擔心中國正逐步躋身AI發展最前沿。



這家總部位於北京的公司將於周一發布該模型的權重，這些權重用於引導AI系統找到答案。此舉將使開發者能夠自由下載、修改並自行部署這項技術，從而擴大月之暗面的用戶群。該公司創始人楊植麟曾表示，他希望透過更開放、可取得性更高的策略，吸引用戶使用其產品，相較於美國競爭對手採封閉模式的專有系統，更具優勢。

2026年3月25日，中國北京，圖爲月之暗面的創辦人楊植麟在中關村論壇上發表講話。（Reuters）

欠缺Nvidia晶片內地AI模型仍可與美模型比肩

Kimi K3本月首次發布時，其效能基準（benchmark performance）引發了AI相關股票的拋售潮，因為它展現中國研發的模型正迅速縮小與美國領導者OpenAI和Anthropic PBC的差距。正如DeepSeek在2025年初推出時一樣，Kimi K3的問世證明了：中國企業即使預算較低，且無法像競爭對手一樣充分取得Nvidia的AI加速器，仍有能力與全球領先業者並駕齊驅。

周一發布權重，可能進一步帶動專門代管第三方開源模型的雲AI運算服務商的業務。近年來，以DeepSeek為首的中國AI模型因價格更具競爭力、效能足以媲美美國產品，在全球市場迅速走紅。

Kimi K3品牌視覺圖。（月之暗面供圖）

《彭博》先前報導，自K3模型發布以來，月之暗面的日銷售至少猛增了六倍。這家總部位於北京的新創公司準備乘著這股勢頭，以500億美元的估值為基礎來尋求新一輪融資，最快可能在今年在香港進行首次公開募股。

馬斯克稱T2模型或可超越Kimi

另一方面，早前馬斯克在相關評測報道的評論區留言：「令人印象深刻」，他18日又在社交媒體平台X（前稱Twitter）上發文，表示其2萬億參數模型將於下周完成初步訓練，新模型將全面優於1.5萬億的版本，強調該模型可能超越Kimi。

2026年4月29日，馬斯克（Elon Musk）出席在美國加州奧克蘭聯邦法院。（Reuters）

隨著馬斯克指旗下AI「2T模型或超越Kimi」後，據《北京日報》7月21日報道，月之暗面相關負責人回應相關言論時稱：「我們拭目以待，歡迎大家一起掰一掰手腕（意指拗手瓜）。他有信心，我們有更強的信心。」