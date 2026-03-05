受訪談恒生私有化　網民迴響大　何善衡孫女再「有話兒」

撰文：顧慧宇
已被滙豐（0005）私有化的恒生銀行，周二﹙3日﹚踏入93周年，《香港01》在周年正日訪問創辦人之一的何善衡孫女何美婷，其大談對私有化之感受，讀者迴響熱烈。對於恒生曾經作為上市公司的情意結及不捨，不少網民深有同感，但也網民留言認為，何善衡等當年賣股予滙豐是源於「經營不善」，又指恒生對中小企「照顧不周」。

何美婷表示，透過身邊友人了解到有網民對於恒生銀行這些有可能出現的潛在誤解，特別是有關其祖父及如今恒生經營決策的部分，希望能夠做出澄清。

何美婷表示，祖父逝世之後，恒生銀行經歷了多次人事變動，後人也早已失去對銀行的控制大權。而今時的局面亦不是創辦人或後人所能控制得到。。

恒生經歷多次人事變動　 後人早失控制大權

何美婷向《香港01》表示，恒生銀行當年出售51%股權予滙豐，並非因為經營問題，而是為了保障客戶的利益。當時香港正經歷銀行擠提風潮，各大本地銀行都難以倖免。而在祖父逝世之後，恒生銀行經歷了多次人事變動，後人也早已失去對銀行的控制大權。而今時的「局面」亦不是創辦人或後人所能控制得到。

儘管如此，如同日前訪問，她依然希望，恒生指數能夠有恒生，認為這是對祖父最好的紀念，而其對於恒生銀行被收購及退市的感慨，也是源於對創辦人理念的延續和尊重，為他不值與痛心。

何善衡孫女何美婷認為， 恒生指數能夠有恒生，是對祖父最好的紀念。﹙何美婷提供相片﹚

恒生指數能夠有恒生　是對祖父最好的紀念

至於有市民對恒生銀行存在對中小企照顧不周的看法，何美婷就表示，祖父以「服務大眾、扶持中小企」的經營哲學聞名，這不僅造就了恒生銀行的基業，也成就了許多當年的中小企為今日的知名大企業。

她補充，祖父一生對金融、商業、教育及醫療界均有深遠影響，而他的何善衡慈善基金會，更以「長流不息」的方式持續造福社會，透過持續的捐獻確保其慈善遺產能跨越時代。

