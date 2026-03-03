恒生銀行93周年正日　何善衡後人：希望有生之年能看到再一次上市

已被滙豐（0005）私有化的恒生銀行，今日元宵節踏入創立93周年，創辦人之一的何善衡孫女「有話兒」。93年前的今日（1933年3月3日）由已故何善衡等華商創辦恒生銀號，後來改為恒生銀行。該行扎根於香港，承載數代人的回憶及情意結，對於被滙豐私有化，多存在不捨，而何善衡孫女何美婷感受更深，她表示，最近數次夢見祖父，向其訴說恒生被全面收購及除牌的痛心與不安，而她自問身為後人，卻無力改變這一切，深感無奈與遺憾，坦言「希望有生之年能看到恒生再一次上市」。



形容恒生被併購及除牌是「心碎」結局

何美婷在接受《香港01》訪問時表示，「11號仔」這個股票代號在香港股市中具極為特殊的歷史意義，因為它曾長期代表着恒生銀行，作為戰後最具代表性的本地掛牌銀行之一。故此，對於當年曾親身經歷擠提風潮、迫於無奈「出讓」股權的創辦人而言，相信若果看到自己親手辛勤創立、承載無數港人回憶的品牌，最終被完全併購並從聯交所除牌，無疑是一個令人心碎的結局。

如今恒生已成為滙豐旗下的附屬公司，何美婷感慨，這不禁讓人思索未來是否還會有人記得昔日的恒生銀行，以及何善衡這位在金融界風雲變幻時代中崛起的傳奇金融先驅。

創立恒生銀號 構思「恒生指數」

恒生銀號創辦初期只是位於中環的一間小型店舖，開業之初僅有11名員工。1941年日軍入侵香港，何善衡毅然帶同18名員工遷往澳門，保留了核心業務與營運命脈。戰後，他於1945年重返香港，確保銀行得以延續與重生。

恒生在1952年改組為有限公司，由何善衡出任董事長。1965年香港發生銀行擠提風潮，為保客戶利益，何善衡將51%銀行股權售予香港上海滙豐銀行，但仍留任董事長掌舵，直至1983年退休，轉任名譽董事長。至1969年，何善衡構思並推動創立具有深遠影響力的「恒生指數」，奠定香港股市發展的重要基礎。

憶祖父晚年夢見滙豐被接管耿耿於懷

何美婷表示，祖父當年香港爆發銀行擠提風潮，祖父為保障客戶利益，痛心地將持有的51%股權轉讓予滙豐銀行。據說，他當時在簽署協議後曾感觸流淚，經營逾三十載的恒生話事權就此斷送，成了他畢生的遺憾。

她又分享，在祖父晚年時，曾多次夢見滙豐全面接管恒生的情景，可見此事一直令他耿耿於懷。最近他似乎數次也在夢中向她訴說對恒生被全面收購及除牌的痛心與不安，看到恒生被剔出由自己親手構思與創立的恒生指數，實在令人感到悲傷與羞愧。而她自問身為後人，卻無力改變這一切，深感無奈與遺憾。

而事實上，恒生銀行作為香港本地品牌，它不僅是一間銀行，更是香港經濟發展的見證者與集體回憶的載體，陪伴了數代市民成長。不少家庭自小便是恒生客戶，對其品牌有着深厚情感。而對許多股東而言，恒生股票更是象徵着「養老保障」與「傳家之寶」。例如早期參與恒生新股的投資者，見證了其上市歷史與股價成長，如今見它退出市場，受訪時稱心情如同「嫁女」，既祝福又不捨。