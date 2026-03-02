滙豐訪問｜私有化恒生後　料續互調兩行高層　對收購機遇態度開放

滙豐（0005）早前完成恒生銀行私有化，滙豐行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）重申，私有化恒生銀行之後不會有裁員計劃，會繼續在香港的人力資源及科技等方面進行投資，因為仍然堅信香港的增長機遇，以及在中長期存在的結構性增長機遇。



對於商業機遇 持開放態度

對於完成恒生私有化之後，會否繼續尋覓特別是在香港市場的投資收購機會，艾橋智表示，其實滙豐對於收購內部有一套非常嚴格的要求，若果這些要求能夠達至，會非常嚴謹地進行研究。總體而言，對於商業機遇，滙豐是持有開放態度的。

管理層互調屬正常業務運作

另一邊廂，滙豐早前在公佈私有化恒生後，宣布香港區行政總裁林慧虹，調任恒生行政總裁，而原恒生一姐施穎茵則擔任滙豐香港區副主席，為恒生史上首例，市場也擔憂恒生將越漸「滙豐化」而失去原有品牌地位。

艾橋智表示，對於管理層方面的兩家銀行互相調動，其實可以視為是正常的業務運作，以令其經驗及機遇有所匹配。而事實上，除了管理層，其實滙豐及恒生銀行的員工，都可以從兩家銀行中，去尋覓自己所希望的職位機會，並不會受到限制。「他們已經在滙豐或者恒生銀行工作，會了解到其興趣及機遇所在，而這些調動預計會繼續發生。」

不過，艾橋智強調，重要的是客層管理需要保持各自獨立性，因為滙豐及恒生銀行在香港市場是可以互相競爭的同行。他指出，恒生每部分業務都是集團所屬意及欣賞的，不會打算有所分拆，其與滙豐在某些方面可以聯盟，但也有一些會和滙豐不一樣。

料帶來9億美元收益

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建則重申，恒生銀行私有化後，料帶來9億美元收益，包括5億美元列賬基準的協同效應，以及4億美元額外收入與成本效益，預計於2028年前落實。

他指出，當中的收益是由兩者的地理網絡效應，以及兩個品牌的產品等方面，帶來的利好。整個滙豐集團有豐富的財富管理投資產品，前線職員可以按客戶需求是選擇合適的組合。