路透 ︰Facebook母企Meta擬周三裁員10%　涉及近8000人

Facebook母公司Meta據報將於周三（20日）在全球分三批執行裁員，涉及約10%員工，即接近8,000人，並同步公布組織重整。《路透》引述內部文件報道，受影響員工將於當地時間凌晨4時收到通知，多名管理層亦會配合裁員公布部門架構調整。



文件顯示，Meta將把7,000名員工調往與人工智能（AI）相關的新項目，同時削減管理層職位。換言之，Meta一方面裁減約一成員工，另一方面把部分留下的人手重新調配至AI相關工作，並壓縮中層管理架構。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

早前曾傳出擬裁減2成人手

外媒早前報道，Meta曾考慮裁減20%或以上全球人手，以配合AI投資及成本控制，並可能於今年下半年再有後續裁員。Meta曾於2022至2023年合共裁減約2.1萬個職位，其後繼續以提升效率及加碼AI投資為由重整人手。

近年大舉押注AI

Meta近年大舉押注AI，並把內部資源轉向AI產品、AI自動化及工作流程重組。公司早前已重新分配部分工程師至新成立的Applied AI 部門，亦將部分員工調往 Meta Small Business部門；今次內部文件再提到將7,000名員工轉往AI工作流相關新項目，顯示公司在裁員以外，亦同步重整人手配置。

Meta近期員工不滿情緒亦升溫，美國多個辦公室有員工抗議公司引入滑鼠追蹤技術，批評有關技術或被用作訓練AI代理，加劇員工對裁員及工作被自動化取代的憂慮。Meta則稱，有關技術對訓練協助日常電腦操作的AI代理十分重要。