美股｜道指收市升262點 Nvidia挫5% 布油跌8.7%
美股周一（7月27日）個別發展，因應美國連日暫停攻擊，伊朗也宣布停止報復。道指曾升660點或1.27%，其後升幅收窄，至收市仍漲262點。晶片股承壓，納指早段曾升286點或1.14%，但升幅其後全數蒸發，至收市倒跌43點。標指也一度漲近1%，至收市僅微升1點。國際油價大幅回落，其中布油收跌8.70%，每桶跌穿90美元。
本港時間7月28日
【04:26】SanDisk瀉11% SK海力士ADR跌逾7%
道指收市報52,210.08點，升262.83點或0.51%；納指收報24,932.08點，跌43.74點或0.18%；標普500指數收報7,413.18點，升1.20點或0.02%。
重磅科技股方面 ，AI晶片龍頭Nvidia挫4.99%，每股收報196.51美元，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.21% Google母公司Alphabet至收市升2.13%、微軟漲1.94%，蘋果公司（Apple）亦升1.17%。
晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）跌2.25%、SanDisk瀉11.02%、SK海力士ADR跌7.47%。
【04:04】中概股指數收漲2.51%
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.51%。其中，阿里巴巴ADR升2.57%。
【03:36】紐約期油跌7.5% 美元指數微升
國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報82.61美元，跌6.70美元或7.50%。9月倫敦布蘭特期油每桶收報88.36美元，跌8.42美元或8.70%。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.53，升0.07%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.78，約跌0.03%。
【03:27】現貨金價上升 Bitcoin現報6.4萬美元
金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,083.72美元，升30.55美元或0.75%；日內曾高見4,116.16美元。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,880.83美元、24小時內約升0.3%。
【03:20】恒指夜期收報25,299點 高水92點
恒指夜市期指收報25,299點，升88點，較恒指收市25,207點，高水92點，成交19,264張。
本港時間7月27日
【22:51】Nvidia跌逾3.5% Alphabet及微軟升逾2%
道指最新報52,127點，升180點或0.35%；納指最新報24,908點，跌67點或0.27%；標普500指數現報7,408點，跌3點或0.05%。
重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌3.65%、Tesla挫1.57%； Google母公司Alphabet升2.33%，微軟漲2.07%、蘋果公司（Apple）升1.28%。
【22:44】油價約跌6% Bitcoin現報6.4萬美元
油價回落。紐約原油期貨現時每桶83.62美元，跌5.69美元或6.37%。倫敦布蘭特期油每桶報86.44美元，跌5.24美元或5.72%。
另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,475.11美元、24小時內約跌0.3%。