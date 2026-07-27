美股｜道指收市升262點　Nvidia挫5%　布油跌8.7%

美股周一（7月27日）個別發展，因應美國連日暫停攻擊，伊朗也宣布停止報復。道指曾升660點或1.27%，其後升幅收窄，至收市仍漲262點。晶片股承壓，納指早段曾升286點或1.14%，但升幅其後全數蒸發，至收市倒跌43點。標指也一度漲近1%，至收市僅微升1點。國際油價大幅回落，其中布油收跌8.70%，每桶跌穿90美元。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間7月28日

【04:26】SanDisk瀉11% SK海力士ADR跌逾7%

道指收市報52,210.08點，升262.83點或0.51%；納指收報24,932.08點，跌43.74點或0.18%；標普500指數收報7,413.18點，升1.20點或0.02%。

重磅科技股方面 ，AI晶片龍頭Nvidia挫4.99%，每股收報196.51美元，為跌幅最大道指成份股；Tesla跌1.21% Google母公司Alphabet至收市升2.13%、微軟漲1.94%，蘋果公司（Apple）亦升1.17%。

晶片股下跌，美光科技（Micron Technology）跌2.25%、SanDisk瀉11.02%、SK海力士ADR跌7.47%。

【04:04】中概股指數收漲2.51%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.51%。其中，阿里巴巴ADR升2.57%。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

【03:36】紐約期油跌7.5% 美元指數微升

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報82.61美元，跌6.70美元或7.50%。9月倫敦布蘭特期油每桶收報88.36美元，跌8.42美元或8.70%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於101.53，升0.07%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報163.78，約跌0.03%。

【03:27】現貨金價上升 Bitcoin現報6.4萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,083.72美元，升30.55美元或0.75%；日內曾高見4,116.16美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,880.83美元、24小時內約升0.3%。

【03:20】恒指夜期收報25,299點 高水92點

恒指夜市期指收報25,299點，升88點，較恒指收市25,207點，高水92點，成交19,264張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間7月27日

【22:51】Nvidia跌逾3.5% Alphabet及微軟升逾2%

道指最新報52,127點，升180點或0.35%；納指最新報24,908點，跌67點或0.27%；標普500指數現報7,408點，跌3點或0.05%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia跌3.65%、Tesla挫1.57%； Google母公司Alphabet升2.33%，微軟漲2.07%、蘋果公司（Apple）升1.28%。

【22:44】油價約跌6% Bitcoin現報6.4萬美元

油價回落。紐約原油期貨現時每桶83.62美元，跌5.69美元或6.37%。倫敦布蘭特期油每桶報86.44美元，跌5.24美元或5.72%。

另外，CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報64,475.11美元、24小時內約跌0.3%。