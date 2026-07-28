盈利回升股息提升雙利好下　中國鋁業迎修復契機｜彭偉新

中國鋁業（2600）是內地最大的氧化鋁及原鋁生產商之一，屬於鋁產業鏈上游龍頭企業。集團業務由開採鋁土礦開始，經過提煉成氧化鋁，再冶煉成原鋁，同時亦涉及鋁合金產品、能源及貿易等範疇。簡單來說，公司由礦山到成品基本一條龍生產，近年更積極提升上游資源自給率，以及發展自家風電與光伏項目，以降低用電成本，令整體營運更穩定。



鋁產能臨上限

談到行業前景，鋁業一向被視為周期性行業，盈利往往隨鋁價高低而波動。不過，多份報告指出，今次周期與以往不同，關鍵在於供應端受到政策嚴格限制。內地設有4,500萬噸電解鋁產能上限，加上能耗與綠電比例監管，令新增產能空間有限。雖然企業可透過提升電流強度，短期增加約3%至5%產量，但整體年度供應仍然受控。在供應難以大幅擴張的情況下，只要需求保持增長，行業盈利便較過往更具穩定性。

需求方面，市場普遍預期全球鋁需求未來數年可維持約4%複合增長。推動力主要來自新能源車、儲能設備、電網升級以及人工智能數據中心。新能源車用鋁量明顯高於傳統汽車，而電網建設與儲能設備亦需要大量鋁材。隨着能源轉型推進，鋁在部分應用上逐步取代銅及塑料，長遠有助擴大市場空間。即使內地房地產市場仍然疲弱，新興需求足以對沖部分影響。

中國鋁業是內地最大的氧化鋁及原鋁生產商之一，屬於鋁產業鏈上游龍頭企業。（中國鋁業官網）

低成本屬中鋁優勢

在行業格局之中，中國鋁業的優勢主要來自成本控制及規模效應。根據報告，公司成本位列全球成本曲線前30%，屬低成本生產商。集團鋁土礦自給率約65%，並計劃提升至約75%，長遠或可超過100%，進一步強化原料自主能力，意味原料供應更有保障，減少受外部價格波動影響。此外，公司在內蒙古大茂旗發展風電及光伏項目，發電成本約人民幣0.1元一度電，清潔能源佔比超過40%，有助把整體用電成本壓低至具競爭力水平，同時符合減碳要求。

至於競爭方面，海外市場如印尼及非洲將於未來兩至三年有新產能投產，可能對供應帶來壓力。不過，同時間歐洲部分高成本產能持續關閉，加上內地產能受限，整體供需未必會出現嚴重失衡。真正的競爭，已由過往比拼產量，轉為比拼成本、資源掌握能力及合規能力。在這方面，中國鋁業憑規模、政策配合及綠電布局，位置相對有利。

在行業格局之中，中國鋁業的優勢主要來自成本控制及規模效應。（Reuters）

公司盈利明顯改善。受惠鋁價維持高位，加上成本控制見效，經營利潤率由前一年約11%提升至超過12%，盈利質素轉強。市場對2026年的預測更為樂觀，每股盈利估計約人民幣1.20至1.27元，預測股本回報率可達約25%至29%。以現價計算，市盈率約5至6倍，估值處於偏低水平。公司淨負債比率亦明顯下降，自由現金流改善，財務狀況比以往穩健。

盈利改善或存增派息比率可能

集團的亮點還包括股東回報政策。市場預測2026年股息率約6%至8%，屬資源股中較高水平。管理層亦提到研究股份回購及大股東增持等安排，在盈利改善及現金流充裕下，提高派息比率並非空談。對長線投資者而言，穩定現金回報增加吸引力。股價方面，中國鋁業今年初曾兩度升至15港元以上，其後隨大市及資源股回調，一度回落至7月初約7.3港元水平。經過一輪較大幅度調整後，近期走勢開始逐步回穩，技術指標亦由超賣區反彈，顯示短線沽壓已有所消化。

從估值角度看，以市場預測2026年每股盈利約1.2元人民幣計算，現價市盈率僅約5至6倍，屬歷史區間偏低水平，同時股息率預測達6%至8%，為股價提供一定支持。在基本面未見明顯轉弱的前提下，估值下行空間相對有限。部署方面，若股價回落至8港元至8.5港元區間，可考慮分段吸納；若行業氣氛改善，並以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價中期有機會上試10港元水平。至於風險控制，只要鋁價未出現急跌，以及股價未再跌穿前低位，策略上可採取中線持有，而毋須過早止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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