AI概念帶動美股亞股上揚　領外匯基金半年勁賺1347億　惟港股損手

外匯基金公布上半年「成績表」。期內債券及其他股票投資表現突出，合共錄得近千億元投資收入，帶動外匯基金錄得1,347億元投資收入。金管局指出，總結2026年上半年，全球金融市場整體表現大致向好。其中，受人工智能相關投資需求帶動，半導體及科技硬件板塊表現尤其突出，美國股市及亞太區部分主要市場再創出新高。



2026年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.8%，上半年相關費用分別為109億元及58億元。

圖為「AI 」（人工智能）示意圖，鍵盤和機械手。（Reuters）

港股投資上半年錄118億元虧損

雖然債券投資及其他股票投資，在上半年分別錄得491億元及537億元投資收益。可是港股投資在期內錄得118億元投資虧損。至於非港元資產外匯於期內估值上調343億元，而其他投資收益為94億元。

次季外匯基金投資收益908億元

單計今年第2季，外滙基金投資收入908億元，連續6季錄得投資淨收益，其中債券投資收益245億港元，按年跌29%；港股投資虧損68億，去年同期收益65億；其他股票收益647億，按年增1.1倍；非港元資產外匯估值上調84億元，按年減少81%。

截至今年6月底外匯基金的總資產為44,636億元，較2025年底增加3,024億元，而其累計盈餘為8,627億元。

金管局總裁余偉文表示：「儘管中東地緣政治的緊張局勢曾於3月份引發市場顯著波動，但隨着其後局勢回穩，市場氣氛於第二季度明顯改善。總結2026年上半年，全球金融市場整體表現大致向好。其中，受人工智能相關投資需求帶動，半導體及科技硬件板塊表現尤其突出，美國股市及亞太區部分主要市場再創出新高。債券市場方面，由於國際油價曾經急升及供應鏈中斷，市場憂慮美國通脹會有所上升，美國國債收益率曲線在上半年普遍上移。

在此市場環境下，外匯基金於2026年上半年錄得1,347億港元的投資收入。雖然香港股票投資因股市整體下跌而錄得虧損，但其他股票投資表現理想，整體股票投資仍錄得可觀收益。債券投資方面，美元債券收益率維持於較高水平，續為債券組合帶來穩健的利息收入。此外，受匯率變動影響，外匯基金的非港元資產錄得外匯估值上調。」

下半年環球投資市場臨多項不確定因素

他續說：「展望下半年，環球投資市場面臨多項不確定因素。與人工智能發展相關的資產價格已顯著上升，有市場人士開始關注相關資產價格會否出現大幅度調整並影響整體市場。貨幣政策方面，美聯儲政策走向仍取決於當地通脹走勢及就業市場情況等不確定因素；而美聯儲近日減少提供前瞻指引，市場可能對不同數據的公布變得更為敏感，或會增加金融市場的波動。若地緣政治局勢再度升溫並干擾全球供應鏈及能源價格，也可能加深市場對通脹及利率前景的憂慮。此外，匯率走勢變化頻繁，2026年上半年相關估值上調所帶來的投資收益未必可於下半年持續。

面對複雜多變的投資環境，金管局會繼續堅守『保本先行、長期增值』的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。我們會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。」